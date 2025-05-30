Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

Wildberries и Russ и МТС запустили совместную ИИ-систему защиты от мошенничества

Объединенная компания Wildberries и Russ и ПАО «МТС» внедрили совместную ML-модель для мониторинга и выявления подозрительных действий на маркетплейсе. Платформа объединяет Big Data МТС и технологии машинного обучения Wildberries и Russ. Модель в реальном времени анализирует обезличенные поведенческие сигналы, чтобы распознать фишинг, фальшивые аккаунты, мошенничество с бонусами, заказами и отзывами еще до завершения регистрации пользователя. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Благодаря интеграции технологий «МТС Скоринг» автоматические сервисы безопасности Wildberries смогут обнаруживать потенциальных нарушителей уже на этапе регистрации с точностью, близкой к 100%. Алгоритмы анализируют обезличенную информацию о паттернах поведения пользователей при помощи ИИ и определяют, кто из пользователей площадки с высокой вероятностью может оказаться злоумышленником. Это поможет обеспечивать безопасность всех пользователей маркетплейса.

«Компании объединяют экспертизу в области антифрода и больших данных для создания безопасной среды на качественно новом уровне для клиентов и селлеров онлайн-площадки. Современные технологии позволяют выявить потенциальный риск мошенничества уже на этапе регистрации и авторизации, снижая риски нарушения безопасности, и защитить миллионы пользователей маркетплейса от злоумышленников», — отметил руководитель направления Big Data МТС Скоринг Вадим Алешин.

«Внедрение совместной с МТС антифрод-системы — важный шаг в развитии защиты маркетплейса. Интеграция наших алгоритмов с передовыми решениями коллег позволит нам еще более эффективно и комплексно бороться с мошенническими схемами, практически мгновенно пресекая попытки обмана на самых ранних этапах взаимодействия с платформой. И, что особенно важно, значительно повысит уровень безопасности для всех пользователей маркетплейса», — сказал Сергей Камшилин, директор департамента информационной безопасности и противодействия мошенничеству объединенной компании Wildberries и Russ.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как обеспечить безопасность с помощью новой версии Security Vision КИИ

Гигантский сотовый оператор годами сливал маршруты миллионов абонентов преступникам всех мастей

Не NGFW единым: UserGate рассказал, чем будет заниматься дальше

Microsoft уничтожает приватность в GitHub. Частные репозитории теперь открыты всем желающим

Андрей Нуйкин, «Евраз»: Более 10 лет мы смотрим в первую очередь на отечественных разработчиков

В России создается новая стратегия защиты транспорта от киберугроз. Существующие решения морально устарели

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Обзор наушников HUAWEI FreeArc: новые возможности, дизайн и уровень комфорта

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще