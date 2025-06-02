Родительский фильтр и профилактические беседы: россияне стараются снижать негативное влияние технологий на будущие поколения

Больше половины россиян стараются оградить детей от негативных последствий развития технологий и принимают конкретные шаги в этом направлении. Об этом говорится в исследовании «Информационные технология в восприятии россиян», проведенном совместно Школой коммуникаций НИУ ВШЭ и холдингом РОМИР. Вторая волна исследования позволила впервые выявить динамику изменений в восприятии ИТ и продемонстрировать, как трансформируются установки россиян. Исследование было проведено 24–28 марта 2025 г. на лонгитюдной системе «РОМИР». В опросе приняло участие 2500 респондентов, из которых 2030 проходили аналогичный опрос в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

63,4% опрошенных предпринимают какие-либо действия для защиты детей в цифровой среде. При этом доля опрошенных, которые опасаются (или скорее опасаются) негативного воздействия технологий заметно ниже – 51%. Чаще всего опасения связаны с будущим – например, снижение успеваемости, проблемы с психическим развитием и социализацией. По данным опроса, для решения этих проблем россияне используют в том числе технологические средства. Так, с прошлого года заметно выросла доля опрошенных, которые установили «детский фильтр» – с 31,5% до 34,5%.

Однако чаще всего россияне проводят профилактические беседы со своими детьми (43,9%), стараются контролировать, что ребенок делает в интернете (39,8%) и как пользуется мобильными устройствами (38,9%).

29,4% респондентов признались, что мониторят социальные сети ребенка, изучая его страницы и друзей. 28% опрошенных проводят консультации и повышают свои собственные компетенции в вопросах информационной безопасности. Эти показатели в целом совпадают с результатами прошлогоднего исследования – можно говорить о состоявшихся практиках.

За год значительно сократилась доля граждан, которые ограничивают для детей время, проводимое с гаджетами, в интернете и играх (с 41% до 33,5%). Это может свидетельствовать о том, что россияне воспринимают данную меру как менее эффективную по сравнению с другими.

Особенностью исследования второй волны, как и прошлогодней, стало комплексное применение двух взаимодополняющих методов: медиа-анализа для выявления публичного дискурса и репрезентативного социологического опроса на постоянной панели. Это позволило не только проследить динамику изменений за год, но и выявить новые закономерности в восприятии россиянами безопасности данных, искусственного интеллекта и других аспектов цифровизации общества.