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Платформа АТБ-АТОМ-1 и DLP «СерчИнформ КИБ» сформируют безопасные рабочие места для сотрудников компаний

Российские разработчики «АТБ Электроника» и «СерчИнформ» подтвердили совместимость своих продуктов. Сетевая вычислительная платформа АТБ-АТОМ-1 подходит для установки компонентов DLP-системы «СерчИнформ КИБ», DLP работает стабильно и в полном функционале. Вместе продукты обеспечивают безопасность бизнес-процессов и защиту от утечек информации в компаниях, где АТБ-АТОМ-1 используется в качестве автоматизированного рабочего места или терминала для сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Агент DLP-системы устанавливается на платформу АТБ-АТОМ-1, выявляет нежелательные действия сотрудников с конфиденциальной информацией и блокирует попытки слива данных за пределы компании. Под контролем КИБ – активность пользователей платформы в приложениях и на сайтах, их сетевой трафик и работа с документами и периферийными устройствами. Также АТБ-АТОМ-1 проверен в качестве рабочего места ИБ-специалиста. Устройство позволяет управлять сервером DLP и проводить расследования инцидентов ИБ в десктоп-консоли и веб-интерфейсе.

DLP «СерчИнформ КИБ» зарегистрирована в Реестре отечественного ПО, АТБ-АТОМ-1 – в Едином реестре радиоэлектронной продукции. Решения подходят для совместного использования в отечественных ИТ-инфраструктурах и выполнения требований Указа Президента России № 250.

«Заказчики заинтересованы в построении импортонезависимых ИТ-инфраструктур: чтобы и системное, и прикладное ПО работало на оборудовании российского производства. Только так можно обеспечить стабильность и безопасность бизнес-процессов в условиях, когда иностранные вендоры отказывают в поддержке своих продуктов для российских потребителей, – отметил Леонид Чуриков, ведущий аналитик «СерчИнформ». – Для отечественных разработчиков создание комплексного стека – первостепенная задача. Поэтому сотрудничество с «АТБ Электроника» важно для нас и в технологическом, и в стратегическом ключе. Мы смогли реализовать совместимость нашей DLP с конечным пользовательским устройством, ведь именно этот сегмент оборудования является самым массовым и, зачастую, наиболее критичным для защиты от цифровых рисков».

«Для нас партнерство с компанией «СерчИнформ» представляет особый интерес. Мы расширяем присутствие нашего оборудования в сфере информационной безопасности, и признание «СерчИнформ» аппаратных платформ, разработанных «АТБ Электроника» – важный шаг в стратегическом развитии данного направления. Наши платформы применяются не только в составе межсетевого экрана и криптошлюза, но и в комплексе мер по предотвращению утечек информации. Со своей стороны мы поддерживаем вендоров ПО в процессе тестирования, что упрощает внедрение и настройку оборудования», – сказал Артем Сиренко, менеджер ИБ направления ООО «АТБ Электроника».

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