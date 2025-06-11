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«Код Безопасности» проведет бесплатное обучение для заказчиков

Российский ИБ-вендор «Код Безопасности» анонсировал старт обучения для заказчиков компании. В рамках бесплатных курсов эксперты специализированного аккредитованного компанией учебного центра проведут несколько онлайн-сессий, в которых расскажут о работе с NGFW «Континент 4» и средством защиты жизненного цикла виртуальных машин vGate. Об этом CNews сообщили представители «Кода Безопасности».

«Продукты сферы защиты информации с каждым годом становятся сложнее и обрастают новой функциональностью, поэтому «Код Безопасности» регулярно проводит учебные курсы для специалистов заказчиков, многие из которых относятся к КИИ. Обучение проходит в специальных авторизованных центрах, что позволяет получить актуальные и практические знания», – сказал заместитель руководителя отдела продаж «Кода Безопасности» Роман Лопатин.

Учебные курсы этого года, по словам Лопатина, будут посвящены флагманскому продукту компании Межсетевому экрану нового поколения (NGFW) «Континент 4», а также средству микросегментации и защиты жизненного цикла виртуальных машин vGate. На обучении пользователи продуктов «Кода Безопасности» узнают о специфике развертывания и настройке решений, а также разберут основные ошибки при эксплуатации.

Проведение курсов запланировано на летние месяцы. За это время обучение пройдут более ста специалистов компаний-заказчиков.

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