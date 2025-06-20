Оптимизация или дефицит: почему ИТ-компании меньше ищут, но больше платят

Спрос и предложение в ИТ: вакансий — на 12% меньше, а резюме — на 8% больше, чем год назад. Подобная тенденция характерна для всего рынка труда в первом полугодии 2025 г. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

С 2020 г. рынок труда в ИТ функционировал в условиях серьезной конкурентной борьбы за соискателей. Работодатели успели попробовать и применить на практике различные способы привлечения кандидатов на вакансии, сделать выводы о ситуации на рынке. Что изменилось? Работодатели пересматривают политику в сфере найма, в частности, сейчас явно виден тренд на увеличение роли внутренних резервов. Компании отказываются от проектов, не оправдавших ожидания. Работодатели в ИТ полагаются на реферальные программы (разработчики — в топ-3 позиций, на которые нанимают по рекомендациям своих сотрудников). На первый план выходит политика удержания кадров. Соискателей на рынке труда больше, чем в прошлом году, в немалой степени из-за повышенного внимания к ИТ: о высоких зарплатах разработчиков говорят так часто, что уже сформировался поток кандидатов, не обладающих особыми навыками, но при этом претендующих на очень высокое вознаграждение.

ИТ-сфера входит в топ-5 отраслей с наибольшим объемом спроса на персонал. Однако структура кадрового спроса в ИТ меняется: доля вакансий для разработчиков с опытом машинного обучения, ML-инженеров, дата саентистов, девопсов и специалистов по кибербезопасности растет, предложений для проджектов и продактов меньше.

Все сложнее трудоустроиться джунам: работодатели предпочитают мидлов и сеньоров, имеющих опыт работы в компаниях профильной отрасли с плюс-минус тем же технологическим стеком. Вход без опыта открыт только студентам топовых вузов, они с легкостью проходят вступительные испытания при найме, работают со второго курса и в первые пять лет после окончания вуза зарабатывают в Москве в среднем 280 — 330 тысю руб. в месяц.

Зарплаты молодых специалистов, закончивших ИТ-факультеты ведущих вузов зарплатного рейтинга SuperJob, более чем в два раза превышают зарплаты вузов, замыкающих топ-20.

Как растут зарплатные предложения работодателей: в ИТ-сфере — на 14,3% за год. Последние пять лет ИТ-сфера была лидером по темпам прироста зарплатных предложений, но сейчас в процентном отношении зарплаты быстрее растут у инженеров и эйчаров. Однако не надо обольщаться — сказывается статистический эффект высокой базы: в денежном выражении прирост зарплат в ИТ ощутимо выше, чем в других отраслях, да и сами зарплаты выше.

Что в регионах? Разработчики в северной столице в среднем зарабатывают на 14—15% меньше своих коллег, работающих в Москве. Разрыв в зарплатах с Москвой у программистов из Санкт-Петербурга за год сократился на 2 процентных пункта. Разница в уровне дохода разработчиков между Москвой и регионами будет продолжать снижаться.

Самые востребованные ИТ-специалисты

Среди ИТ-специалистов наиболее востребованы разработчики. В списке самых популярных языков программирования по сравнению с прошлым годом произошли изменения: на четвертую строку вышел Go; PHP cо второй строки спустился на пятую; C# покинул топ-5.

Топ-5 языков программирования по количеству вакансий в мае 2025 г. (в порядке убывания): Java (лидер по числу предложений трудоустройства); Python; C++; Go/Golang; PHP.

После программистов следующие по уровню востребованности позиции — data-аналитики и data-саентисты.

Нейросети и генеративный ИИ

Сфера применения ИИ все шире: генеративные модели активно используются в бизнесе. ИИ-ассистенты внедряются в повседневные процессы. Мы наблюдаем зарождение тренда на ИИ-разработку.

Крупные ИТ-компании, телеком-операторы, банки и ритейл инвестируют в глубокую разработку в этом направлении. Спрос на ИТ-специалистов с опытом работы с ИИ и опытом машинного обучения высокий — их зарплаты значительно выше рынка.

Рост числа кибератак ведет к увеличению потребности в защите данных. Спрос на специалистов по информационной безопасности за год не изменился (+2% вакансий), при этом для ИТ-сферы в целом в мае 2025 г. характерно снижение спроса на персонал (-12% вакансий).

В каких отраслях наиболее востребованы ИБ-специалисты (в порядке убывания количества вакансий): информационные технологии (больше всего вакансий в мае 2025); банки, финансы; услуги для бизнеса; ритейл; государственные организации.

Наибольшая доля удаленных вакансий — в ИТ. Доля удаленки на рынке труда в целом — 7—8% от всех вакансий, в ИТ-сфере — 28—30% вакансий.

Найм в ИТ

Поиск программистов, дата-саентистов, продактов, девопсов — сложный, долгий и затратный процесс. На наших глазах рекрутинг в одном из наиболее трудных направлений — сфере информационных технологий — вырос в обособленную профессию ИТ-рекрутера. В настоящее время трансформация HR в ИТ продолжается: бизнесу уже мало только рекрутинга, ему нужны соуправленцы, ориентированные на средне- и долгосрочную перспективу, способные провести компанию через изменения. Растет востребованность HR BP.