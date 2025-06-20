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РусГидро и Ростелеком запускают масштабный проект по защите данных

На Петербургском международном экономическом форуме заключено стратегическое соглашение между ПАО «РусГидро» и ведущим российским разработчиком решений в области информационной безопасности – ПАО «Ростелеком». Стороны объявили о начале комплексного сотрудничества, направленного на создание современной системы защиты корпоративных данных от внутренних и внешних угроз.

В рамках соглашения предусмотрена поэтапная реализация ряда важных инициатив. «Первоочередной задачей станет внедрение системы предотвращения утечек информации (DLP) во всех структурных подразделениях Группы РусГидро, – комментирует заместитель генерального директора РусГидро Александр Чариков. – Решение будет адаптировано под специфику работы каждого направления бизнеса – от производственных активов до сбытовых представительств. Особое внимание уделят защите наиболее уязвимых категорий данных: персональных сведений клиентов и сотрудников, коммерческой тайны, финансовой отчетности и стратегических планов развития».

Эксперты отмечают, что подобные решения особенно актуальны в текущих условиях, когда риски связаны не только с внешними кибератаками, но и с внутренними угрозами. Внедряемая система позволит круглосуточно отслеживать все операции с конфиденциальными данными, автоматически блокировать подозрительные действия и формировать аналитические отчеты для подразделения информационной безопасности. Это поможет предотвратить как умышленные утечки, так и случайные нарушения, вызванные человеческим фактором.

Помимо технологического компонента, проект включает обучение сотрудников новым правилам работы с информацией. Специалисты ПАО «Ростелеком» примут участие в разработке специальных тренингов и инструкций для разных категорий персонала – от рядовых сотрудников до топ-менеджмента. Особый акцент сделают на подготовке внутренних ИБ-специалистов, которые в дальнейшем смогут самостоятельно поддерживать и развивать систему.

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Для ПАО «РусГидро» это сотрудничество станет частью масштабной цифровой трансформации, которая сейчас проходит в компании. Внедрение современных инструментов кибербезопасности позволит не только минимизировать регуляторные риски, но и повысить эффективность бизнес-процессов.

Первый этап проекта развития стартует уже в начале 2026 года, в рамках которого систему планируют развернуть во всех региональных подразделениях.

Это партнерство демонстрирует новый подход российского бизнеса к вопросам информационной безопасности. В условиях цифровой экономики защита данных перестает быть просто технической задачей – она становится стратегическим приоритетом, напрямую влияющим на конкурентоспособность и устойчивость компании. Для ПАО «Ростелеком» этот проект станет важным кейсом в портфолио, который может быть тиражирован на другие предприятия отрасли.

Обе компании выражают уверенность, что их совместная работа задаст новые стандарты защиты информации в российском корпоративном секторе и послужит примером для других игроков рынка.

Рекламаerid:2W5zFJVQuSGРекламодатель: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро»ИНН/ОГРН: 2460066195/1042401810494Сайт: https://rushydro.ru/

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