Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

«Ростелеком» внедряет в образовательных учреждениях Югры интеллектуальную систему безопасности

Компания «Ростелеком» обеспечила цифровой системой безопасности все учреждения образования Когалыма. Старые камеры внутреннего и наружного видеонаблюдения заменили современными IP-устройствами с искусственным интеллектом в 22 корпусах школ и детских садов. Всего было установлено почти 750 цифровых помощников. Это первый подобный отраслевой проект в Югре, реализованный «Ростелекомом» совместно с администрацией города. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Сегодня учреждения образования города посещают около 12 тыс. детей. Большинство – учащиеся школ, примерно треть – детсадовцы. Видеонаблюдение – обязательный элемент антитеррористической безопасности муниципальных организаций.

Ирина Шарафутдинова, и. о. начальника управления образования администрации Когалыма: «Очень часто родители дошколят и учащихся выступают с инициативой установки дополнительных камер видеонаблюдения, так как считают такую меру эффективным методом обеспечения безопасности своих детей. Мы пошли дальше и при участии "Ростелекома" создали в городе единую систему мониторинга. Доступ к ней имеют не только должностные лица учебных организаций, но и определенные представители управления образования администрации Когалыма. Теперь контролировать обстановку в детских садах и школах мы можем в режиме реального времени».

До обновлений информация с камер наблюдения, установленных в учреждениях школьного и дошкольного образования Когалыма, хранилась исключительно на жестких дисках. В случае повреждения или потери носителя сведения невозможно было восстановить. Теперь данные с IP-устройств записываются, анализируются искусственным интеллектом и передаются в защищенное облачное хранилище «Ростелекома». Доступ к видеоконтенту с возможностью поиска по событиям есть в течение 30 дней, что в случае необходимости поможет установить достоверность того или иного инцидента.

Александр Зыков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком»: «Мы активно участвуем в реализации программ по цифровизации социально значимых объектов Югры. Модернизация систем видеонаблюдения в школах и детских садах региона – новый проект. В Когалыме мы доработали решение под требования заказчика, применив точечный подход к реализации проекта. В дальнейшем наша умная платформа может появиться во всех учреждениях сферы образования автономного округа в качестве единого подхода к вопросам обеспечения безопасности».

«Ростелеком» также готов дополнить решение различными цифровыми продуктами, которые легко встроятся как в новую, так и уже существующую систему объекта, модернизируя и делая процессы эффективнее. Например, добавив опцию подключения сотрудников полиции и Росгвардии к онлайн-мониторингу.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Валерий Бадма-Халгаев, Мособлбанк: В ближайшем будущем ИИ будет интегрирован в большинство средств защиты информации

РЖД сбоит. Мобильное приложение не работает, сайт тормозит, билеты на сайте не купить

Легендарный российский софт вдруг превратился во вредоносное ПО. В опасности сотни миллионов пользователей. Решение уже найдено

Китайские хакеры начали использовать 10-балльную уязвимость в Cisco. О ней известно уже два года

Российские банки требуют ввести тотальную слежку в Telegram и WhatsApp*

Мощная хакерская группировка Qilin нанимает юристов для дополнительного давления на жертв

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

Показать еще

Наука

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров
Показать еще