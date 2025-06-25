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Secret Technologies выпустила обновление Secret Cloud Enterprise v2025.1.2

Компания Secret Technologies представила обновленную версию Secret Cloud Enterprise v2025.1.2 — комплексного решения для безопасной работы с корпоративными данными. Релиз вышел 21 мая 2025 г. Новая версия расширяет возможности корпоративного документооборота и управления бизнес-процессами, предлагая компаниям более гибкие инструменты для совместной работы и контроля доступа к информации. Об этом CNews сообщили представители Secret Technologies.

Ключевые улучшения в новой версии направлены на повышение эффективности взаимодействия с внешними партнерами и оптимизацию внутренних процессов компании.

Расширенные возможности работы с партнерами и клиентами

Полностью переработанная система публичных ссылок позволяет создавать несколько ссылок на один документ с различными настройками доступа — от просмотра до редактирования и администрирования. Это упрощает управление проектами с внешними контрагентами, исключая необходимость повторного выставления прав доступа к файлам.

В предыдущей версии для создания публичной ссылки нужно было искать эту функцию в разделе «Больше действий» и выполнять несколько лишних шагов. Теперь все проще — управление публичными ссылками находится в окне «Публикация». Все предоставленные доступы к файлам и папкам в одном месте.

Добавлена опция управления правами доступа к файлу без необходимости пересоздания публичной ссылки.

Появилась возможность создания публичных ссылок на папки как с правами на просмотр, так и с правами на загрузку файлов в них. Ранее доступ можно было предоставлять только к файлам.

Добавлена функция создания публичных ссылок без ограничения по сроку действия.

Эффективное управление пользователями

Теперь доступны экспорт и импорт пользователей и групп пользователей, что позволяет переносить списки пользователей между инсталляциями без необходимости интеграции с каталогом для каждой из них. Это упрощает развертывание системы в филиалах и дочерних компаниях.

Реализована функция распределения дискового пространства в зависимости от роли и задач пользователя.

Усовершенствованная двухконтурная архитектура

Включена синхронизация изменений между контурами для файлов и папок, благодаря которой все изменения, выполненные на одном из контуров, будут автоматически перенесены на второй, что исключает дублирование работы. Все пользователи работают с актуальными версиями документов в обоих контурах.

Возможность предоставления доступа к файлам пользователями внутреннего контура пользователям внешнего контура без авторизации во внешнем контуре — взаимодействие стало быстрее и удобнее.

Контроль версий и документооборота

В новой версии появилась функция скачивания папки с нередактируемыми копиями файлов. Для этих файлов можно заранее настроить отдельный набор водяных знаков, что позволяет фиксировать финальные версии документов после завершения работы над ними и исключить возможность их дальнейшего изменения. Эта опция обеспечивает дополнительный уровень контроля и прозрачности документооборота, а также помогает компаниям соблюдать внутренние стандарты безопасности и работы с конфиденциальной информацией.

Добавлено управление правилами создания и удаления файлов предпросмотра. Благодаря этому исключена вероятность бесконтрольного увеличения количества файлов и наполненность хранилища ненужными данными.

Экспорт детальных отчетов из панели администратора по всем действиям внутри системы и работе с контрагентами теперь доступен как в формате XLSX, так и в формате CSV для удобной работы с популярными офисными приложениями.

Реализован экспорт подробного отчета о структуре папок в интерфейсе пользователя также в формате XLSX и CSV.

Улучшенная работа с уведомлениями и поиском

Теперь письмо о регистрации в системе формируется по разным шаблонам для администраторов, пользователей и контрагентов. Это дает возможность при необходимости отключать уведомления о регистрации для отдельных групп пользователей.

Также системные шаблоны писем теперь делятся на базовые и те, которые были изменены администратором. Если в базовом шаблоне произошли изменения, система предупредит администратора — благодаря этому можно обновить свои шаблоны с учетом последних изменений.

Механизм поиска стал более точным. Теперь при вводе сразу нескольких слов в строке поиска система отображает максимально релевантные результаты.

«Релиз v2025.1.2 значительно упрощает взаимодействие с внешними партнерами и повышает контроль над корпоративной информацией. Новые функции публичных ссылок и двухконтурной работы позволяют компаниям выстраивать более эффективные бизнес-процессы, сокращая время на согласования и обмен документами», — отметил Леонид Варламов, заместитель генерального директора по развитию продуктов в Secret Technologies.

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