Обновление Bi.Zone AntiFraud: внедрение продукта стало проще, а защита от атак — надежнее

Новая версия кросс-канальной системы противодействия мошенничеству Bi.Zone AntiFraud поможет компаниям усилить защиту от растущей фрод-активности. Добавлен коробочный вариант решения, усовершенствован конструктор правил и расширена интеграция с ИИ-моделями. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Сегодня бизнес и банки особенно нуждаются в инструментах для быстрой реакции на киберугрозы. По данным Банка России, за первые три месяца 2025 г. злоумышленники успели похитить 6,9 млрд руб. В 2024 г. объем украденных мошенниками средств достиг рекордных 27,5 млрд руб. — это на 74% больше, чем годом ранее, при этом основная часть средств была украдена у физических лиц. Преступники активнее всего действовали через каналы онлайн-переводов.

Обновление Bi.Zone AntiFraud нацелено на оперативное выявление новых сценариев атак без потери производительности.

В новой версии добавлен коробочный вариант для самостоятельного развертывания системы. Если раньше установка требовала поэтапной настройки каждого сервиса с участием инженеров Bi.Zone, то теперь весь процесс сведен к запуску нескольких установочных пакетов. Это значительно сокращает расходы и время внедрения по модели on-prem.

Реализована авторизация через Keycloak — корпоративный сервис управления доступом. Для входа в систему сотрудники могут использовать свои корпоративные учетные данные, что ускоряет подключение новых пользователей и упрощает управление правами.

Полностью переработан механизм создания и проверки правил. Теперь техническому специалисту не нужно знать точные наименования атрибутов или функций: система автоматически подсказывает варианты ввода на русском или английском языке. Также появилось тестирование новых правил на ретроспективных данных: можно заранее оценить их корректность и эффективность в выявлении мошенничества.

Алексей Лужнов, руководитель Bi.Zone AntiFraud: «Мы видим, как быстро меняются подходы мошенников, и стремимся предложить бизнесу инструменты для такой же стремительной реакции. Обновление ускоряет цикл принятия решений в системе: команды могут оперативно внедрять изменения, адаптировать алгоритмы под свои задачи и масштабировать защиту без излишней зависимости от внешних ресурсов. Это позволяет сохранять устойчивость даже при высоких нагрузках и нестандартных сценариях атак».

Обновление Bi.Zone AntiFraud упростило работу с моделями искусственного интеллекта. Ранее их настройка требовала участия специалистов Bi.Zone. Теперь же появился интерфейс, где инженеры используют готовые решения или загружают собственные на базе алгоритма XGBoost. Это ускоряет автоматизацию противодействия мошенничеству.

Также улучшена оптимизация процесса записи событий в базу данных за счет сокращения числа сервисов и взаимосвязей между ними. Подсистема хранения данных стала более отказоустойчивой, а работа при обработке больших объемов информации — стабильнее.

Bi.Zone Antifraud — адаптивная кросс-канальная система противодействия мошенничеству. Решение предоставляет транзакционную и сессионную аналитику, дополненную данными об угрозах из множества источников. Продукт подходит как для банковской сферы, так и для онлайн‑сервисов.