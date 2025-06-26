Right line подтвердила надежность защиты от киберугроз в рамках программы «Кибериспытание Экспресс»

Компания Right line прошла «Кибериспытание Экспресс», подтвердив высокий уровень киберустойчивости и надежность своих систем защиты от кибератак. В течение трех месяцев более 150 специалистов по информационной безопасности пытались взломать информационные системы компании, однако их попытки оказались безрезультатными. Об этом CNews сообщили представители Right line.

В рамках испытания белые хакеры, среди которых 60 человек имели высокий и средний рейтинг профессиональной подготовки, пытались скомпрометировать киберзащиту компании Right line. В случае успеха исследователям была обещана награда в размере 1 млн руб. Однако, несмотря на значительное количество попыток, ни одна атака не увенчалась успехом.

Испытание проводилось под контролем экспертного совета, в состав которого вошли ведущие специалисты по кибербезопасности: Андрей Рогожкин (Bi.Zone, «Информзащита») и Андрей Попов (SolidLab, «Т-Банк», «Открытие», «Инфосистемы Джет»). Ключевой задачей было моделирование недопустимого события — демонстрация возможности шифрования важнейшей базы данных компании. Исследователи не смогли продемонстрировать реализацию такого сценария за отведенное время.

Коммерческий директор Right line Иван Белорыбкин: «Для нас «Кибериспытание Экспресс» стало не просто очередной проверкой, а объективным маркером нашей готовности противостоять реальным угрозам. Устойчивость к попыткам взлома со стороны такого большого числа профессионалов — прямая заслуга нашей команды и демонстрация эффективности нашего подхода к обеспечению безопасности».

Формат «Кибериспытание Экспресс», инициированный компанией «Кибер Испытание», ставит своей целью проверку реального уровня киберустойчивости компаний через открытое тестирование с привлечением этичных хакеров. Это обеспечивает прозрачную и объективную оценку уровня защищенности бизнеса, выраженную в реальных финансовых показателях.

Всего в программе приняли участие 100 компаний, 35% из которых, включая Right line, прошли испытания.

Эксперты отмечают рост осознания важности кибербезопасности на уровне топ-менеджмента: более половины запросов на участие в таких программах поступают от CEO и высших руководителей компаний. Формат доказал эффективность и востребованность на рынке, меняя представление о киберзащите и обеспечивая компаниям четкие, измеримые результаты.