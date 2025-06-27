Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Бизнес Инвестиции и M&A
|

Positive Technologies успешно разместила новый выпуск облигаций

Positive Technologies объявляет о завершении размещения нового выпуска облигаций. Объем выпуска составил 10 млрд руб., срок обращения ценных бумаг — 2,8 года. Спрос со стороны инвесторов превысил изначально прогнозируемый объем размещения более чем в 2,5 раза. Основная цель нового выпуска биржевых облигаций — рефинансирование текущих обязательств и значимое снижение доли банковских кредитов в структуре заимствований, что позволит улучшить структуру долга и снизить расходы на его обслуживание. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

По результатам формирования книги заявок Positive Technologies зафиксировала высокий спрос со стороны институциональных и частных инвесторов. Фактический объем размещения превысил изначально планируемый более чем в 2,5 раза, при этом доля розничных инвесторов в общем объеме размещения составила 28%. Ставка купона по данному выпуску облигаций в результате букбилдинга составила 18%. Организаторами выпуска выступили «Альфа-Банк», ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк, ИБ «Синара», Совкомбанк.

«Positive Technologies продолжает планомерно увеличивать долю облигаций в структуре заимствований, это долгосрочный и более комфортный для компании источник финансирования. Новый выпуск облигаций поможет нам улучшить структуру долга и снизить эффективную ставку по кредитному портфелю. Высокий спрос на бумаги нового выпуска отражает инвестиционную привлекательность нашего бизнеса для всех типов инвесторов, которым сегодня доступны как облигации, так и акции компании», — сказал Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами Positive Technologies.

В июне 2025 г. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило высокий кредитный рейтинг Positive Technologies на уровне ruAA, отметив сильные рыночные и конкурентные позиции, высокую рентабельность и ликвидность, умеренную долговую нагрузку компании и низкий уровень корпоративных рисков.

С 27 июня 2025 г. инвесторы также могут приобрести ценные бумаги на вторичном рынке через своего брокера. Выплата купона по облигациям будет осуществляться каждые 30 дней. Номинал одной облигации составляет одной тыс. руб., срок обращения — 1,02 тыс. дней.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Валерий Бадма-Халгаев, Мособлбанк: В ближайшем будущем ИИ будет интегрирован в большинство средств защиты информации

Началась революция в мире антивирусов. Microsoft навсегда закрывает им доступ к ядру Windows

Cisco заполонила планету «дырявыми» продуктами. Хакеры находят уязвимости быстрее, чем она их закрывает

РЖД сбоит. Мобильное приложение не работает, сайт тормозит, билеты на сайте не купить

Легендарный российский софт вдруг превратился во вредоносное ПО. В опасности сотни миллионов пользователей. Решение уже найдено

Китайские хакеры начали использовать 10-балльную уязвимость в Cisco. О ней известно уже два года

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Показать еще

Наука

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров
Показать еще