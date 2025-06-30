«Ростелеком» и «Абсолют Страхование» запускают сервис страхования цифровых кабин

«Ростелеком» и «Абсолют Страхование» разработали услугу по страхованию цифровых кабин — мобильных пространств, предназначенных для проведения срочных переговоров, совещаний, онлайн-встреч и рабочих звонков. Новый сервис поможет предпринимателям, малому и среднему бизнесу, а также владельцам недвижимости, установившим кабины «Ростелекома», защитить оборудование от повреждений и сохранить свои вложения. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Цифровые кабины — это решение для организации рабочего пространства для удаленной работы. В каждой кабине есть все для комфортной работы: эргономичная мебель, розетки, стабильный Wi-Fi, звукоизоляция, регулируемое освещение и бесшумная вентиляция. Установка таких кабин в торговых центрах, бизнес-центрах, банках, коворкингах или креативных пространствах помогает привлечь и удержать больше посетителей.

Страховая защита позволяет клиентам-владельцам цифровых кабин «Ростелекома» получить возмещение до 300 тыс. руб. в случае кражи или повреждения внутренней отделки, мебели, коммуникаций и оргтехники. Чтобы заявить о страховом событии, клиенту необходимо заполнить простую онлайн-форму на сайте «Абсолют Страхования». Если сумма возмещения не превышает 10 тыс. руб., выплату он получит уже на следующий рабочий день.

Новый страховой продукт уже можно оформить в офисах «Абсолют Страхования» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Красноярске, Перми и Новосибирске.

Тимофей Абраменко, вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП «Ростелекома»: «“Ростелеком” внедряет комплексные решения для малого и среднего бизнеса, которые помогают компаниям расти, становиться устойчивее и масштабироваться, одновременно защищая их от потенциальных рисков. Цифровые кабины — это инвестиции владельцев и арендаторов коммерческой недвижимости, офисов и торговых центров в повышение привлекательности их объектов. Мы объединили свою экспертизу в создании профильных технологий для предпринимателей с опытом лидера страхового рынка и вместе с “Абсолют Страхование” разработали новый онлайн-продукт, обеспечивающий надежную защиту для бизнеса клиентов и сохранение эффективности их вложений».

Андрей Бурлак, заместитель генерального директора «Абсолют Страхование»: «Совместно с “Ростелекомом” мы развиваем линейку гибких страховых решений. В 2024 г. успешно стартовал пилотный проект по страхованию малых коммерческих помещений и пунктов выдачи заказов по подписке, а теперь мы предлагаем страховую защиту для цифровых кабин — идеальных пространств для удаленной работы. Наша цель — обеспечить клиентам доступный, качественный и оперативный сервис в различных ситуациях».