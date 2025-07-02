Российские криптографические библиотеки интегрируются в цифровую платформу Max

Эксперты компании «КриптоПро» и Max выполняют интеграцию программных модулей на базе криптографического провайдера «КриптоПро CSP», которые обеспечивают возможность использования российской криптографии для усиления защиты цифровых сервисов.

Криптография является важным компонентом современных приложений, призванным обеспечить безопасность обрабатываемых данных на различных этапах, включая вход в систему и доступ к различным функциям.

Встраиваемые криптографические библиотеки помогают существенно повысить уровень безопасности данных, обеспечить их конфиденциальность и целостность при передаче для защиты от несанкционированного доступа к ним.

Кроме того, эксперты компаний проводят совместный аудит компонентов платформы Max для проверки корректности интеграции и эффективности работы криптографии в рамках соответствующих механизмов защиты при обмене текстовыми сообщениями, а в перспективе и при передаче голосовых и видео сообщений.