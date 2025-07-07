Количество DDoS-атак на вузы стремительно выросло после старта приемной кампании в России

Компания StormWall, специализирующаяся на защите организаций от кибератак, зафиксировала стремительное увеличение количества DDoS-атак на вузы после старта приемной кампании в России 20 июня 2025 г. По данным аналитиков StormWall, с 20 по 30 июня 2025 г. количество DDoS-атак на высшие учебные заведения выросло на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 162% по сравнению с периодом с 20 по 30 мая этого года. Эксперты дали такую оценку, опираясь на данные клиентов компании.

Судя по характеру DDoS-атак в июне этого года, они были запущены непрофессионалами. По предварительным оценкам экспертов, данные инциденты были организованы абитуриентами, чтобы помешать другим выпускникам с более высокими баллами ЕГЭ подать документы в онлайн-формате на сайтах вузов. Также есть вероятность, что атаки могли организовать конкурирующие образовательные учреждения в борьбе за лучших выпускников. Атаки на вузы во время работы приемной кампании происходят уже в течение нескольких лет, и обычно их организацией занимались абитуриенты.

Для запуска атак хакеры использовали бесплатные инструменты и недорогие сервисы, которые можно приобрести в интернете. Также злоумышленники использовали небольшие ботнеты. Диапазон мощности атак составил от 10 до 20 тыс. запросов в секунду. Длительность атак была небольшой, инциденты продолжались примерно 5-10 минут.

DDoS-атаки во время работы приемной кампании стали довольно серьезной проблемой для вузов. В основном, подобные инциденты были организованы, чтобы вывести из строя информационные системы российских вузов, где находятся важные данные, связанные с абитуриентами. Во время атаки цифровые платформы образовательных учреждений либо работали со сбоями, либо были парализованы на какое-то время. Многие российские университеты уделяют недостаточное внимание защите, поэтому она является довольно слабой или отсутствует совсем. При таких условиях даже непрофессиональные атаки с небольшой мощностью могут серьезно нарушить работу информационных систем образовательных учреждений.

«С каждым годом количество DDoS-атак на вузы растет. В интернете можно легко приобрести недорогие инструменты для запуска атак, и злоумышленники используют эту возможность. К сожалению, многие вузы до сих пор не позаботились о надежной защите своих информационных платформ, несмотря на рост кибератак в России. По нашему опыту, атаки на университеты могут продолжаться в течение всего периода работы приемной кампании. Мы рекомендуем образовательным учреждениям как можно быстрее подключить профессиональные решения для защиты от DDoS-атак, чтобы обезопасить свои ресурсы», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.