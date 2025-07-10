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MFASoft Secure Authentication Server совместим с системой sPACE PAM

Компании MFASoft (ООО «СИС разработка») и Web Control (ООО «Вэб Контрол ДК») сообщают об успешном завершении тестирования интеграции программного комплекса MFASoft Secure Authentication Server (SAS) и системы управления привилегированным доступом sPACE PAM. Испытания подтвердили корректность совместной работы этих продуктов. Об этом CNews сообщили представители MFASoft.

MFASoft Secure Authentication Server (SAS) — это программный комплекс для аутентификации по одноразовым паролям и пуш-уведомлениям. Основная область его применения — централизованные решения для защиты доступа к корпоративным информационным ресурсам (устройствам и приложениям). Многоуровневая мультиарендная (multi-tier multi-tenant) архитектура Secure Authentication Server позволяет определять на одном экземпляре решения автономные виртуальные серверы аутентификации и распределять между ними пользователей и токены в соответствии с организационной структурой предприятия и его внешними связями.

sPACE PAM — импортонезависимое решение, ориентированное на запрос отечественного рынка. Система предназначена для организации контролируемого безопасного доступа привилегированных ИТ- и бизнес-пользователей. Концепция sPACE PAM основана на многолетнем опыте развертывания ИТ-систем и решений кибербезопасности, внедрения зарубежных PAM-систем в корпоративном секторе. sPACE PAM прошел экспертную оценку и получил грант РФРИТ на развитие. Входит в Реестр отечественного ПО (№12925).

«Интеграция с системами класса PAM — один из самых востребованных заказчиками и приоритетных для нас сценариев использования нашего продукта. Мы видим, что многие заказчики, особенно крупные, по-прежнему хотят самостоятельно выбирать и интегрировать продукты разных разработчиков под свои задачи вместо того, чтобы полагаться на экосистему единственного вендора. Поддержка стандартных, открытых протоколов и подтвержденная самими разработчиками совместимость помогают реализовать такой подход», — сказал технический директор компании MFASoft Михаил Рожнов.

«sPACE РАМ — это современный инструмент информационной безопасности, предназначенный не только для контроля действий привилегированных пользователей, но и для обеспечения их безопасного доступа к критически важной для компании ИТ-инфраструктуре. Поэтому интеграция sPACE PAM с системой аутентификации MFASoft Secure Authentication Server (SAS) является важным шагом и позволяет предоставить потенциальным заказчикам надежное решение, отвечающее самым высоким стандартам информационной безопасности», — сказал Игорь Базелюк, операционный директор Web Control.

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