Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Пользователи ID от «Контур.Эгиды» смогут эффективнее защищать свои учетные записи в облачной и серверной версиях ​

«Контур» представил обновление сервиса для двухфакторной аутентификации ID от «Контур.Эгиды». Новая версия включает несколько функциональных дополнений: 2FA для «1C», защиту от перебора паролей, доступ к серверной версии с помощью OTP-токена. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Первым нововведением стала двухфакторная аутентификация в «». Это поможет защитить коммерческую информацию от злоумышленников. Двухфакторная аутентификация встроена в работу 1С-аутентификации. При входе пользователю высылается push-уведомление, код из почты или звонок, помимо этого пользователь может войти в систему по TOTP-коду из «Контур.Коннект».

Второе нововведение — защита от перебора паролей в протоколе RADIUS. Если злоумышленники воспользуются этим методом, то учетная запись пользователя будет заблокирована только на уровне протокола, при этом сотрудник сможет пользоваться каталогами Active Directory и другими сервисами.

Третье нововведение — возможность войти в серверную версию с помощью аппаратного токена. Это защищенное устройство, которое выглядит как флешка и генерирует уникальные коды. Чтобы получить доступ к сервису, нужно вставить токен в компьютер и ввести пин-код. Это надежнее классического варианта аутентификации, потому что получить доступ к физическому носителю сложнее.

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур»: «Угрозы, которые связаны с компрометацией учетных данных, остаются одними из самых массовых и опасных. Поэтому мы усиливаем защиту на критичных точках входа. С аппаратными токенами и блокировкой на уровне протокола мы усложняем путь атаки до такой степени, что она становится экономически нецелесообразной».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти сэкономят 109 млрд руб. на создании инфраструктуры для дронов и обеспечении защиты от них

Гигантский российский авиазавод едва не пал жертвой хакеров из-за Excel-документа

Безопасный выход в интернет для аэропортов как объектов КИИ: как преодолеть дилемму изоляции и безопасности

Хакеры распространяют шпионское ПО под видом средства подключения к Starlink

Заглянуть внутрь трафика: как Kaspersky NGFW видит больше, чем обычный файрвол

Англия идет войной на крипту. Конфискована целая сеть нелегальных криптоматов

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Показать еще

Наука

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче
Показать еще