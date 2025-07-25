«Киберпротект» представляет обновленное «Кибер Хранилище»

Компания «Киберпротект» представила новую версию программно-определяемого хранилища данных «Кибер Хранилище» 6.7. В новой версии внедрен ряд технологий оптимизации работы сервисов хранения S3, реализованы дополнительные инструменты, упрощающие эксплуатацию продукта, а также новые технологии, позволяющие сделать любое S3 приложение катастрофоустойчивым. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

Среди прочих улучшений — рост производительности кластера распределенного дискового массива и объектного хранилища, повышение удобства управления и эффективности использования аппаратных ресурсов программно-определяемой системой хранения, а также возможность автоматизированного обновления системы для закрытых контуров. Все новые функции, разработанные для обновления «Кибер Хранилища», автоматически доступны и в продукте «Кибер Инфраструктура» 6.7, решения разрабатываются и обновляются в едином релизом цикле.

Ставшее доступным в виде отдельного продукта в 2025 г., «Кибер Хранилище» представляет собой готовое решение для создания многоцелевой инфраструктуры хранения данных на основе стандартного серверного оборудования x86 с любыми типами накопителей (HDD, SSD, NVMe). Продукт позволяет развернуть несколько пулов хранения с разными показателями производительности и стоимости хранения, объединенных централизованными инструментами управления и мониторинга. Это полностью российский продукт, который соответствует современным стандартам отказоустойчивости, производительности и масштабируемости.

Реализована новая технология доступа к гео-кластеру S3. «Кибер Хранилище» позволяет создавать гео-кластер на базе группы кластеров с хранилищами S3, активируя георепликацию данных между ними. Однако ранее для доступа к одним и тем же данных на разных кластерах приходилось менять полное доменное имя (FQDN) S3 кластера, что требовало нетривиальных мер для реализации автоматического переключения информационных систем с одного кластера на другой. В новой версии реализована технология, которая позволяет S3 приложениям обращаться к S3 хранилищам в гео-кластере с использование единого виртуального FQDN. Эта технология позволяет сделать катастрофоустойчивым любое приложение, использующее S3.

Упростилось развертывание крупных кластеров S3. Процесс развертывания крупных кластеров S3 стал проще. Теперь «Кибер Хранилище» обеспечивает возможность задавать целевое число экземпляров сервисов и автоматически распределяет их по узлам кластера. Такой подход упрощает поэтапное развертывание в крупных инсталляциях, помогая избегать некорректного размещения избыточного числа экземпляров сервисов на отдельных узлах.

Обеспечена возможность обновления в закрытом контуре. Пользователи системы хранения с повышенными требованиями к безопасности (например, финансовые организации или промышленные предприятия), используют Кибер Хранилище в «закрытом контуре» с целью максимальной защиты от внешних угроз. Разработана специальная утилита автоматического развертывания локального зеркала репозитория «Киберпротект». Благодаря этому обновление «Кибер Хранилища» может производиться при отсутствии доступа к сети Интернет с минимальными затратами рабочего времени системных администраторов.

Улучшена диагностика и реализована технология восстановления хранилища S3 после крупных аппаратных сбоев. В релизе 6.7 была дополнительно улучшена система диагностики продукта, чтобы обеспечить максимально эффективную работу «Кибер Хранилища» даже в самых сложных сценариях использования. Для этого в новой версии была внедрена технология сбора диагностической информации о состоянии сервисов объектного хранилища S3, а также реализованы сценарии автоматического восстановления работы хранилища даже при массовом выходе из строя оборудования хранения кластера S3. Благодаря этому администраторы системы теперь могут упростить сбор данных для службы технической поддержки и восстановить работоспособность S3 хранилища после крупной потери серверов хранения данных, превышающей возможности защиты выбранной схемой отказоустойчивости.

Увеличена производительность операций чтения/записи данных индекса за счет избыточного кодирование данных и репликации индекса, реализована возможность независимого выбора схемы доступности индекса от схемы обеспечения доступности данных.

Проведены работы по поддержке высокопроизводительного аппаратного обеспечения и современных технологий его использования, в частности сетевых карт Chelsio и технологии Intel VROC.

«В версии «Кибер Хранилища» 6.7 обновления получили наиболее нагруженные компоненты продукта. Благодаря этому был обеспечен рост производительности хранилища в целом и оптимизирована работа служб объектного хранилища S3 в частности», — сказал Александр Игнатьев, старший менеджер продукта компании «Киберпротект».