ГК Softline помогла компании Right line внедрить MaxPatrol SIEM и MaxPatrol VM для защиты ИТ-инфраструктуры

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, реализовала проект для компании Right line. Специалисты ГК Softline помогли внедрить систему мониторинга событий информационной безопасности и управления инцидентами MaxPatrol SIEM, а также систему управления уязвимостями MaxPatrol VM от Positive Technologies, одного из участников российского рынка результативной кибербезопасности. В результате организован контроль защищенности ИТ-инфраструктуры за счет оперативного выявления и анализа событий ИБ, проактивного поиска угроз, а также построения процесса управления уязвимостями. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Right line — разработчик ИТ-решений для банков и финансовых организаций. Компания занимается разработкой в таких направлениях, как цифровой рубль, система быстрых платежей, ПО для электронной коммерции и эквайринга. Специфика работы требует высокого уровня защищенности информационных систем и соблюдения требований регулятора. Компания построила инфраструктуру на базе отечественных программных продуктов. Для усиления киберзащиты требовалось заменить open source систему управления событиями безопасности и автоматизировать управление уязвимостями. С таким запросом Right line обратился в ГК Softline.

Для подбора оптимального решения эксперты ГК Softline проанализировали требования клиента, особенности инфраструктуры и предложили системы MaxPatrol SIEM и MaxPatrol VM компании Positive Technologies. Решения позволяют отслеживать киберинциденты и предотвращать угрозы за счет мониторинга инфраструктуры. MaxPatrol SIEM помогает обнаружить сложные атаки с помощью встроенной экспертизы и ML-модуля MaxPatrol BAD, который позволяет быстрее и точнее принимать решения по инцидентам ИБ. MaxPatrol VM выявляет трендовые уязвимости и приоритизирует их по степени опасности.

Специалисты ГК Softline перед полномасштабным внедрением развернули системы в тестовом режиме в инфраструктуре клиента, выполнили настройку и подключение основных источников данных, разработали правила корреляции. В проекте участвовали сертифицированные инженеры группы компаний, прошедшие обучение у вендора. По итогам проекта заказчик получил решение для мониторинга, сбора и анализа событий ИБ, а также инструмент для управления уязвимостями.

«Мы довольны результатами партнерства с ГК Softline. Команда помогла оперативно подобрать решения и пилотировать их, а также обеспечила техническую и консультационную поддержку для быстрого решения наших задач. Разработка ПО для банковского сектора накладывает ограничения более жесткие по сравнению с рядом других сфер, поэтому мы тщательно относимся к вопросу обеспечения информационной безопасности в компании, выбору решений и подрядчиков для реализации проектов», — отметил Иван Белорыбкин, коммерческий директор компании Right line.

«Реализация проекта прошла успешно благодаря слаженному взаимодействию всех участников и вовлеченности команды Right line на каждом этапе. В результате заказчик получил надежный инструмент для усиления информационной безопасности. Экспертиза и ресурсы ГК Softline позволяют обеспечить комплексный структурированный подход в ИБ-проектах разной направленности», — сказала Анна Кравцова, аккаунт-менеджер ГК Softline.

«По данным нашей аналитики об актуальных киберугрозах, в конце 2024 – начале 2025 гг. ИТ-компании входят в топ-5 самых атакуемых злоумышленниками отраслей, поэтому им важно обеспечивать защищенность собственной инфраструктуры. Работая в синергии, MaxPatrol SIEM и MaxPatrol VM позволяют получить полное представление о защищенности инфраструктуры, обеспечивая комплексный подход к управлению безопасностью», — отметил Александр Белемец, ведущий менеджер по работе с клиентами Positive Technologies.