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Совместимость Multifactor и StarVault обеспечит повышенный уровень защищенности ИТ-инфраструктуры

Специалисты компаний Orion soft и «Мультифактор» завершили тестирование совместной работы системы управления секретами StarVault с системой двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor. Совместное использование этих продуктов повышает защищенность всей ИТ-инфраструктуры. В частности, улучшается безопасность доступа к конфиденциальным данным, снижается вероятность взлома корпоративных ресурсов. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор».

По результатам тестирования вендоры оформили сертификат совместимости системы Multifactor с решением StarVault.

Благодаря подтвержденной совместимости этих двух российских реестровых продуктов заказчики могут быстро и без лишних затрат внедрять их в свои системы, не прибегая к дополнительной настройке или разработке.

Multifactor — система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для любого удаленного подключения: RDP, VPN, VDI, SSH и др. Решение включено в реестр российского ПО под № 7046.

StarVault — это полноценная альтернатива HashiCorp Vault. Это комплексное решение для безопасного управления секретами и доступом к ним. StarVault позволяет безопасно хранить чувствительную информацию с защищенным доступом: секреты для микросервисов Kubernetes, билдов CI/CD, сертификаты, ключи доступа к API и другие секреты в защищенном виде. Кроме того, StarVault позволяет автоматизировано управлять сертификатами и закрывает задачу безопасной аутентификации пользователей в системе. Продукт собран и полноценно функционирует на российских операционных системах, в том числе «Ред ОС» и Astra Linux.

«Совместная работа Multifactor и StarVault обеспечивает дополнительный уровень защиты конфиденциальных данных и усиливает безопасность процессов авторизации внутри организации. Вместе решения гарантируют надежное управление доступом и повышают общую защищенность инфраструктуры предприятия», — отметил Роман Башкатов, коммерческий директор «Мультифактор».

«Настройка многофакторной аутентификации становится одной из необходимых мер по усилению киберзащищенности инфраструктуры на фоне продолжающихся кибератак на крупный бизнес. Совместная работа Multifactor и StarVault обеспечит централизованное хранение и защиту конфиденциальной информации в организации, сведет к минимуму вероятность несанкционированного доступа. Кроме того, помимо многофакторной аутентификации StarVault поддерживает и другие ИБ-функции для усиленной защиты доступа, такие как использование ограниченных по времени одноразовых токенов и возможность хранения паролей в защищенном виде», — сказал Алишер Камалов, лидер продукта StarVault Orion soft.

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