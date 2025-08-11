Bi.Zone GRC усиливает анализ уязвимостей и автоматизацию процессов

На платформе обновился модуль для управления уязвимостями Vulnerability Management.

Новая версия расширяет возможности анализа, автоматической обработки и визуализации данных, с которыми ежедневно работают специалисты кибербезопасности. Это поможет эффективнее управлять большим объемом уязвимостей. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Ключевые улучшения в модуле, который управляет уязвимостями

Расширенная поддержка сканеров. Подключили интеграцию с более чем 20 ведущими сканерами уязвимостей, включая Bi.Zone CPT. Это ускоряет сбор данных и переход к устранению угроз без дополнительных доработок.

Загрузка данных. Добавили возможность загружать данные об уязвимостях в свободном формате. Это позволяет работать с информацией из бюллетеней регуляторов и внутренних отчетов. Такой подход помогает подстраиваться под любые источники угроз, а данные остаются подходящими для анализа.

Обработка миллионов уязвимостей. Оптимизировали работу с крупными базами данных. Платформа стабильно обрабатывает базы более чем с 3 млн уязвимостей. Это обеспечивает высокую производительность и поддерживает непрерывную работу решения для больших организаций.

Автоматизация реагирования. Улучшили возможность создавать задачи для ответственных лиц. Это сокращает время между обнаружением уязвимости и началом ее устранения.

Интеллектуальная фильтрация уязвимостей. Расширили возможности «Автоматических правил». Теперь система точнее определяет приоритеты, учитывая критичность актива, наличие эксплоитов и актуальность угроз. Это помогает сфокусироваться на действительно важных уязвимостях и делает команды кибербезопасности более эффективными.

Визуализация данных. Добавили новые возможности для построения интерактивных дашбордов: от индивидуальных графиков до аналитики в динамике на основе базы данных об активах и уязвимостях. Эти функции упрощают оценку рисков на всех ступенях — от общего уровня кибербезопасности компании до защищенности отдельных подразделений.

Усовершенствованная отчетность. Улучшили логику создания отчетных документов — модуль стал более защищенным, и теперь его легче адаптировать к требованиям регуляторов. Это позволяет собирать полные структурированные отчеты, что минимизирует трудозатраты команд и делает процесс прозрачным.

«Современные команды кибербезопасности работают в условиях быстро меняющихся угроз и строгих регуляторных требований. Мы обновили Bi.Zone GRC так, чтобы платформа помогала обрабатывать большие объемы уязвимостей, снижала нагрузку на команды за счет автоматизации ключевых процессов и предоставляла понятную аналитику для оперативных и эффективных решений. Это ответ на реальные вызовы наших клиентов, – сказал Андрей Быков, руководитель Bi.Zone GRC.

Bi.Zone GRC помогает организациям автоматизировать ключевые процессы кибербезопасности и обеспечить соответствие требованиям регуляторов. Платформа позволяет управлять уязвимостями, ИТ-активами и защитой данных. Bi.Zone GRC включена в реестр отечественного ПО и совместима с российскими операционными системами.