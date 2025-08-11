Объявлены даты и программа крупнейшей технологической конференции IT Elements 2025

Интеграция
10–11 сентября 2025 года в Москве в третий раз пройдет IT Elements — крупнейшая технологическая конференция, посвященная ключевым элементам ИТ и ИБ. Это уникальное мероприятие, которое делают айтишники для айтишников: на одной площадке уже традиционно соберется комьюнити, представители которого формируют технологический ландшафт страны. Ожидается более 2000 офлайн-участников ежедневно.

Фокус IT Elements в этом году — на критически важных направлениях современной ИТ-отрасли: проектирование и защита ИТ-инфраструктуры, развитие сетевых технологий, обеспечение кибербезопасности, управление данными и внедрение искусственного интеллекта.

В конференции примут участие ИТ-директора, технические руководители, ИБ-специалисты, сетевые инженеры, ML/AI-эксперты и разработчики. Среди спикеров и партнеров — ведущие специалисты и компании, включая «Инфосистемы Джет», ВТБ, «АльфаСтрахование», Совкомбанк, Yandex Cloud, «Ленту», Мосбиржу, НСИС и другие.

Что ждет участников в этом году?

Программа: 6 тематических залов, более 100 спикеров, десятки экспертных докладов и дискуссий, лабораторные и технические воркшопы.

Интерактивная выставка: более 30 ведущих вендоров и дистрибьюторов представят свои новейшие продукты и технологии в выставочной зоне.

Реальные кейсы: узнаете из первых рук, как крупнейшие компании из разных отраслей разрабатывают и защищают инфраструктурные платформы, внедряют корпоративные GPT, строят ЦОДы и частные облака, отражают кибератаки. Обсудим острые темы: импортозамещение и рынок труда в ИТ.

Тематические треки:



Участие в конференции бесплатное, по предварительной регистрации. Для главных залов будет организована онлайн-трансляция.

Видеорепортаж о том, как прошла конференция IT Elements в прошлом году, можно посмотреть по ссылке.

Генеральный партнер конференции — «Инфосистемы Джет»

Генеральный информационный партнер — CNews

Партнер по технологическому контенту — «Хабр»

Influence-партнер — linkmeup

Информационные партнеры: ПРАЙМ, Hi-Tech Mаil.ru, Anti-Malware, Telecom Daily, Cisoclub, Global Digital Space

Telegram-партнеры: «Мониторим ИТ», DevSecOps Talks, /usr/bin, DevOps MemOps, «Импортозамещение в ИТ», «Новости IT | Вашу Цифру!»

Рекламаerid:2W5zFHUMrwJИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195Сайт: https://jet.su/

