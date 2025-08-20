Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИИ сделает улицы Кисловодска безопаснее

Компания NtechLab внедрила видеоаналитику на базе искусственного интеллекта в Кисловодске. ИИ может выявлять подозрительных или находящихся в розыске лиц, а также без вести пропавших людей. Нейросеть обрабатывает видеопотоки с городских камер и функционирует в составе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Пилотный проект был запущен в Кисловодске в конце 2024 г. Сейчас нейросеть обрабатывает видеопотоки с 400 городских камер. Также обсуждается возможное расширение сотрудничества.

«Город-курорт Кисловодск ожидает по итогам текущего года рекордное количество гостей. Статус крупного туристического центра предполагает наличие высокого уровня безопасности. Решения NtechLab позволяют предотвращать возможные критические ситуации и поддерживать достойный уровень комфорта», – отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Похожее решение на данный момент работает в нескольких российских регионах, в том числе в Новосибирской и Самарской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

