Мошенники пытались дозвониться хабаровчанину более 8000 раз

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и тематику нежелательных звонков жителям Хабаровского края в первом полугодии 2025 г. В общей сложности сервис избавил хабаровчан от почти 20 млн спам-звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков МТС, одному из жителей Хабаровска злоумышленники пытались дозвониться более 8000 раз, но все вызовы были заблокированы системой. В целом сервис сэкономил хабаровчанам более девяти лет, которые могли быть потрачены на общение с потенциальными мошенниками. Средняя длительность заблокированного звонка составила 15 секунд.

Чаще всего жителям Хабаровского края звонят из финансовых организаций, а также с рекламой услуг и опросами. Чуть реже беспокоят коллекторы. В топе нежелательных звонков оказались и обзвоны от возможных мошенников.

«В первом полугодии самой распространенной «легендой» мошенников стали предложения о дополнительных доходах в инвестиционных проектах - таких звонков почти треть. В тройку массовых мошеннических атак также входят звонки под видом специалистов мобильного оператора с предложением продлить номер договора и звонки от имени сотрудников налоговой, почты и структур ЖКХ. Поскольку мошенники продолжают совершенствовать схемы обмана, мы постоянно обновляем антиспам-защиту. Так, помимо, сервиса блокировки нежелательных звонков «Защитник», можно подключить услугу «Безопасный звонок». Уже на первой минуте разговора искусственный интеллект предупреждает абонента, что с ним говорит мошенник. Только за полгода сервис оградил более тысячи хабаровчан от общения со злоумышленниками», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

