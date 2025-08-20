Почти 10 тыс. раз мошенники пытались дозвониться забайкальцу

МТС с помощью антиспам-решения «Защитник» проанализировала количество нежелательных звонков жителям Забайкалья за первое полугодие 2025 г. Общий объем заблокированный звонков составил почти 24,7 млн вызовов, что на 23% больше чем за аналогичный период 2024 г. Чаще всего забайкальцам предлагают услуги банки и финансовые организации, а также беспокоят с рекламой и опросами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Средняя продолжительность спам-звонка в Забайкальском крае составила 16 секунд. По этому показателю Забайкалье занимает пятое место среди российских регионов, пропустив вперед только Приморский край, республику Дагестан, Камчатский край и Санкт-Петербург. Всего за шесть месяцев 2025 г. МТС защитила забайкальцев от 12 лет назойливых звонков. Так, одному из жителей региона злоумышленники пытались дозвониться почти 10 тыс. раз.

«Телефонные мошенники регулярно совершенствуют свои методы и схемы, что заставляет граждан быть бдительнее и тщательнее контролировать личные данные. Для экономии собственного времени и эффективной защиты информации забайкальцы обращаются к современным цифровым решениям на основе Big Data. Например, подключив «Безопасный звонок», абоненты МТС могут воспользоваться голосовым ассистентом, способным автоматически ответить на звонок, прислать расшифровку разговора или предупредить о возможном мошеннике, если есть на это подозрения», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.