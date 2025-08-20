«Солар» расширяет пул разработчиков OCR-технологий

Интеграция
ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, переходит на OCR-технологии российского вендора Content AI в своем продуктовом портфеле: Solar Dozor и Solar DAG, а также R&D-прототипах от R&D-лаборатории центра технологий кибербезопасности. Теперь клиенты «Солара» могут автоматизировать извлечение информации из перехватываемого трафика.

«Солар» использует OCR SDK ContentReader Engine от Content AI в различных проектах по кибербезопасности. На новом этапе сотрудничества «Солар» и Content AI договорились о том, что ContentReader Engine будет использоваться во всех проектах, независимо от их объема и специфики решаемых задач.

OCR-технологии внутри продукта помогают анализировать поток данных за счет распознавания информации в документах разного типа и формата, включая сканы, изображения, тексты и вложения писем, а также в файлах, отправляемых на печать, копируемых на внешние носители или сохраняемых в сетевых хранилищах.

Решение Content AI может встраиваться в любые внешние приложения и обеспечивать высококачественное распознавание документов, изображений, фотографий, классификацию и конвертацию файлов в форматы Word, Excel и PDF с текстовым слоем с возможностью поиска.

Благодаря внедрению этой технологии в DLP-систему «Солара» повысилась точность распознавания графической информации до 98%, появилась возможность удаления шумов, мусора, корректировка изображения и не только. Кроме того, увеличилась производительность и скорость распознавания текста до 1 ТБ в сутки.

«Мы уже начали использовать OCR-технологию от Content AI в пилотных проектах Solar Dozor. Для нас это базовая функциональность, которая встраивается в нашу DLP-систему. Теперь у клиентов есть возможность автоматизации процессов по анализу содержимого в перехватываемом трафике, что существенно облегчает работу ИБ-специалистов и высвобождает ресурсы на стратегические задачи», – отметил коммерческий директор ГК «Солар» Николай Сивак.

«Мы рады, что «Солар» – один из ключевых игроков на рынке информационной безопасности – выбрал наше OCR-решение для своей DLP-платформы. ContentReader Engine включает полный спектр технологий высокоточного распознавания. Продукт входит в реестр отечественного ПО, что гарантирует заказчикам отсутствие скрытых уязвимостей и соответствие российским стандартам защиты информации, а это принципиально важно в современных реалиях», — сказала генеральный директор Content AI Светлана Дергачева.

«Солар» планирует использовать OCR-решение в Solar DAG и R&D-прототипах в своем центре R&D-лаборатории центра технологий кибербезопасности.

В свою очередь, высокопроизводительная DLP-система корпоративного класса Solar Dozor осуществляет мониторинг и предотвращает утечку данных во всех каналах передачи информации, занимается профилактикой корпоративного мошенничества и расследования инцидентов. С выходом версии 8.1. решение «Солара» по защите данных теперь может контролировать загрузку и передачу конфиденциальной информации, которая может быть представлена не только в текстовом, но и в графическом формате благодаря внедрению OCR-технологии в Linux-агент. OCR распознает текст в передаваемых изображениях, далее распознанный текст проходит по политике ИБ.

