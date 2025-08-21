Интеграция
Астраханцу более 8,5 тыс. раз пытались дозвониться мошенники

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и продолжительность нежелательных звонков, поступивших жителям Астраханской области в первом полугодии 2025 г. За шесть месяцев в регионе заблокировано более 7 млн спам- и мошеннических вызовов — это на 9% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В общей сложности астраханцы избежали около 1,6 млн минут нежелательных разговоров, которые могли быть потрачены на спам и мошеннические схемы. Средняя продолжительность таких вызовов составила почти 14 секунд.

Рекордсменом по количеству попыток дозвона стал один из жителей Астраханской областизлоумышленники пытались связаться с ним более 8,5 тыс. раз. Все звонки были автоматически определены как спам или мошенничество и заблокированы системой.

Наиболее часто звонки в первом полугодии маскировались под вызовы от банковских организаций и финансовых структур, а также под рекламные предложения и социологические опросы. Существенная часть вызовов классифицируется как потенциально мошеннические.

«В Астраханской области мы наблюдаем устойчивый рост активности телефонных мошенников. Поэтому мы регулярно обновляем алгоритмы сервиса «Защитник» и усиливаем его работу с применением технологий искусственного интеллекта. Сервис не только блокирует подозрительные вызовы, но и способен предупредить абонента в ходе разговора, если есть риск обмана», — отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

