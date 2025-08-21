Интеграция
Безопасность Телеком Мобильная связь
Волгоградцу свыше 9 тыс. раз пытались дозвониться мошенники

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и продолжительность нежелательных звонков, поступивших жителям Волгоградской области в первом полугодии 2025 г. За шесть месяцев в регионе заблокировано более 8 млн нежелательных вызовов — это на 13% больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В общей сложности жители Волгоградской области избежали около 1,8 млн минут нежелательных разговоров. В среднем каждый такой вызов длился около 14 секунд.

Рекордным стал показатель одного волгоградца: ему пытались дозвониться более 9 тыс. раз. Все звонки были автоматически распознаны как спам или мошенничество и заблокированы системой.

Наиболее часто в регионе фиксируются вызовы, замаскированные под номера банков и финансовых организаций, а также рекламные рассылки и социологические опросы. Существенная часть звонков классифицируется как потенциально мошеннические.

«В Волгоградской области мы видим, что активность телефонных мошенников продолжает расти — только за год число заблокированных вызовов увеличилось на 13%. Чтобы эффективно защищать наших абонентов, мы постоянно совершенствуем алгоритмы «Защитника» и усиливаем его возможности с помощью технологий искусственного интеллекта. Сервис способен не только блокировать подозрительные звонки, но и предупредить абонента во время разговора о риске мошенничества», — отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

