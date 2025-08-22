«ИТ-Экспертиза» и «Элвис-плюс» объединяют усилия в области информационной безопасности

Компании «ИТ-Экспертиза» и «Элвис-плюс» подписали соглашение о стратегическом и технологическом партнерстве, цель которого – долгосрочное сотрудничество в области кибербезопасности и защиты от угроз в сфере ИБ.

В рамках сотрудничества стороны договорились о плотном взаимодействии по следующим направлениям: разработка, реализация и сопровождение комплексных высокотехнологичных решений, соответствующих современным требованиям кибербезопасности; развитие и совершенствование существующих продуктов, товаров и услуг для повышения их эффективности и соответствия рыночным потребностям; совместное продвижение продуктов и расширение рынков сбыта, как для общих, так и для отдельных решений партнеров; доработка собственных программных продуктов для обеспечения их совместимости и совместного использования.

Руслан Хайруллов, генеральный директор «Элвис-плюс», сказал: «Технологическое партнерство – это не просто совместимость продуктов, а также совместные планы по стратегическому развитию».

Вячеслав Савлюк, генеральный директор ГК «ИТ-Экспертиза», сказал: «Уверен, долгосрочное сотрудничество с компанией «Элвис+» в области кибербезопасности принесет пользу и нашим компаниям, и всему отечественному рынку – наши системы в сфере информационной безопасности получат новый виток развития, а данные заказчиков будут надежно защищены».