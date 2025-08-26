Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Телеком Мобильная связь Техника
|

«СберМобайл» и «СберСтрахование» застрахуют экраны детских смартфонов

«СберМобайл» совместно со «СберСтрахованием» запустил акцию для детей. При подключении тарифа «СберKids» можно бесплатно защитить экран смартфона на случай повреждений. Страховка на сумму 10 тыс. руб. будет действовать в течение года без дополнительной платы. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

В преддверии учебного года «СберМобайл» совместно со «СберСтрахованием» запускают акцию, которая убережет родителей от непредвиденных трат, если ребенку понадобится заменить экран на устройстве.

Всем абонентам, подключившим детский тариф «СберKids», будет доступна страховая защита экрана на сумму в 10 тыс. руб. сроком один год. Если ребенок разобьет или иным образом повредит дисплей своего устройства, страховая компания обеспечит его замену в сервисном центре.

«Одно из важных преимуществ «СберМобайла» — его принадлежность к большой экосистеме Сбера, — сказал генеральный директор «СберМобайла» Сергей Волков. — Благодаря этому мы можем предлагать нашим абонентам партнерские решения других брендов, входящих в эту экосистему. Наш приоритет — комфорт клиентов. И мы очень рады, что вместе со «СберСтрахованием» можем позаботиться о нем не только в цифровом пространстве».

Для подключения услуги необходимо скачать партнерское приложение «Защита экрана смартфона», зарегистрироваться и пройти онлайн-проверку целостности экрана смартфона, после чего прямо в приложении оформить полис на нужную страховую сумму.

Абонент может выбрать как защиту на тыс. руб., которая входит в тариф, так и на большую сумму, до 50 тыс. руб., но за дополнительную плату. Страховой полис предусматривает франшизу в 20% от стоимости ремонта.

Подключить опцию можно до 31 декабря 2025 г/, не ранее, чем через два дня после активации тарифного плана «СберKids». Защита будет действовать в течение 12 месяцев. Также, чтобы страховка оставалась активной, нужно пользоваться тарифом «СберKids» и не допускать его блокировки на срок более 30 дней.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

Из Android-смартфонов выкорчевывают последнюю свободу. Устанавливать приложения можно будет только с особого разрешения Google

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

В киберпространстве идет индо-пакистанская война. Шпионы атакуют системы с помощью текстовых файлов Linux

Фальшивый «антивирус ФСБ» атакует руководство российских компаний. В опасности все пользователи Android

Автоугонщики молятся на «тамагочи для хакеров» с российскими корнями. Он по щелчку взламывает машины Audi, Ford и Hyundai

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще