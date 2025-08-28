Интеграция
Корпоративный мессенджер «Пачка» объявил о создании гибридного on-premise решения на основе модели BYOK

Компания «Примавера», разработчик корпоративного мессенджера Пачка, объявила о поддержке технологии Bring Your Own Key (BYOK). Об этом CNews сообщили представители сервиса.

BYOK (Bring Your Own Key) — признанный подход к защите данных в облачных сервисах, который используют в своих продуктах крупнейшие разработчики: Microsoft, SAP, SalesForce, Atlassian и др. При таком подходе процесс шифрования и расшифровки выполняется с использованием ключей, находящихся под контролем клиента. Такой подход позволяет организациям использовать преимущества облака — доступность, регулярные обновления, снижение нагрузки на ИТ-команды — при сохранении полного контроля над критически важной информацией.

«Поддержка BYOK выводит защиту данных наших клиентов на новый уровень. Теперь компании могут самостоятельно управлять ключами, используя, например, «Яндекс KMS», Cloud.ru KMS или HashiCorp Vault. Все операции фиксируются в системе мониторинга клиента, а KMS систему можно развернуть на серверах компании, что обеспечивает полную прозрачность и возможность аудита», — сказали представители «Пачки».

По словам разработчиков, модель BYOK занимает промежуточное положение между on-prem и классическими SaaS-продуктами, обеспечивая соответствие строгим требованиям безопасности. Она применяется в отраслях с повышенными требованиями к безопасности: уже более 10 лет используется в финансовом секторе, телекоммуникациях, промышленности и госсекторе по всему миру.

BYOK уже доступен корпоративным пользователям мессенджера «Пачка» на расширенном тарифе «Корпорация».

