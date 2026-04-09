Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Аналитика МТС: мошенники стали чаще использовать сложные схемы с несколькими звонками

МТС сообщает, что в I квартале 2026 г. в России выросло количество мошеннических звонков с использованием сложных многоступенчатых схем. По данным сервиса «МТС Защитник», если в 2025 г. злоумышленники часто ограничивались одним звонком, то теперь в ход идут две и более попытки обмануть россиян. Количество таких звонков выросло на 4% по сравнению с I кварталом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сложные схемы предполагают цепочку звонков с целью заполучить доверие жертвы и заставить передать свои сбережения или персональные данные. Их главная цель — пожилые люди старше 65 лет. На них приходится 58% всех многоэтапных мошеннических звонков. Стандартные методы обмана становятся все менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным схемам с усиленным психологическим давлением. На первом месте — звонки от имени государственных органов (25% от всех сложных вызовов). На втором — мошеннические схемы, связанные с пенсионными и социальными вопросами (17%). Также злоумышленники звонят под предлогом инвестиций и дополнительного легкого дохода (16%).

Утро — самое опасное время для мошеннических звонков. Чаще всего злоумышленники звонят с 11:00 до 12:00. В эти часы дети и молодежь на учебе, взрослые — на работе, а пенсионеры чаще всего остаются дома одни, без поддержки близких. Этим и пользуются злоумышленники, чтобы застать жертву врасплох.

Больше всего сложных мошеннических звонков получают жители крупных городов. Москва — абсолютный лидер с долей 32% от всех вызовов по стране. Далее идут Краснодар (8%) и Санкт-Петербург (7%). Самый показательный случай произошел в Барнауле: одному местному жителю мошенники пытались дозвониться 9 866 раз. Все эти вызовы были распознаны и заблокированы «Защитником».

«Искусственный интеллект «Защитника» анализирует каждый подозрительный звонок по более чем 200 признакам и может пресечь угрозу еще до того, как абонент поднимет трубку. За первый квартал 2026 г. сервис выявил и заблокировал 523 млн нежелательных вызовов. Средняя продолжительность такого звонка сейчас составляет 12,2 секунды, и мы продолжаем сокращать это время до считанных секунд, поэтому злоумышленники все чаще делают ставку на многоступенчатые сценарии, которые вызывают у их потенциальных жертв ложное чувство доверия. Самый эффективный способ защититься от мошенников – это сочетание технологических сервисов в смартфоне и личной бдительности», — сказал директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук.

