UserGate представил рынку новый продукт для защиты веб‑доступа — UserGate Secure Web Gateway

UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности и архитектор сетевого доверия, объявил о коммерческом запуске нового продукта для контроля доступа к веб‑ресурсам — UserGate Secure Web Gateway (uSWG). Шлюз веб‑безопасности обеспечивает контентную фильтрацию, SSL‑инспекцию, а также защиту от фишинга, нежелательных и запрещенных сайтов. Продукт поставляется в виде программно-аппаратных комплексов (ПАК), а также виртуального апплайнса, что является уникальным предложением для российского рынка. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

uSWG усиливает портфель решений UserGate в сегменте сетевой безопасности и задействует экспертизу и опыт, накопленные вендором во время разработки и поддержки функций контентной фильтрации в uNGFW. В основе uSWG лежат собственные технологии UserGate, включая ОС на базе Linux, категоризатор с более 170 млн URL в 88 категориях, веб‑прокси, реверс‑прокси и потоковый антивирус. Вся кодовая база принадлежит UserGate и поддерживается ее экспертами.

Возможности uSWG включают, например, интеграцию с «Яндекс Браузером для организаций». В этом сценарии продукт гарантирует маршрутизацию исходящего трафика пользователей только через доверенный браузер. Это обеспечивает дополнительный слой защиты для рабочих мест и среди прочего — предотвращение утечек через веб‑канал, в том числе через теневые ИИ‑сервисы. Кроме того, решение интегрировано с популярными балансировщиками трафика, в том числе DS Proxima, что позволяет горизонтально масштабировать uSWG для реализации масштабных внедрений.

uSWG обеспечивает устойчивую работу под высокой нагрузкой в десятки тысяч пользователей и удобное управление гранулированными политиками доступа. В продукте реализован набор функций, востребованных в госсекторе и корпорациях: фильтрация по Geo IP, безопасный принудительный поиск для популярных поисковых систем, морфологический анализ содержания веб‑страниц, широкие возможности аутентификации и администрирования, в том числе через TACACS+, а также интегрированный Captive‑портал для удобной идентификации пользователей в точках общего доступа.

В линейку аппаратных платформ входят модели UserGate D500, E1000, E3000 и F8000 с пропускной способностью от 3,6 до 7,7 Гбит/с на трафике EMIX с включенной SSL‑инспекцией, а также поддерживающие от 680 до 1020 одновременных HTTPS‑соединений. К концу 2026 г. компания планирует расширить поддержку решения младшими платформами серии C.

«Контроль доступа к веб‑ресурсам критически важен для любой организации. uSWG не усложняет существующую архитектуру, но снижает риски атак и утечек в одной из самых нагруженных и уязвимых точек. В дальнейшем мы планируем развивать продукт с учетом новых сценариев использования ИИ и возможных рисков утечек данных через подобные сервисы, и уже сейчас закладываем архитектурный задел, который позволит своевременно реагировать на эти вызовы», — сказала Александра Головина, менеджер по развитию uSWG.

«Исторически контентная фильтрация — одна из ключевых компетенций UserGate. Создание uSWG — ответ на запросы крупного бизнеса, привыкшего использовать специализированные продукты, такие как Forcepoint SWG, Blue Coat и т.д. Хотя технический релиз uSWG состоялся еще в 2025 г., мы целенаправленно откладывали коммерческий запуск, проводя пилоты в крупнейших компаниях, в том числе из топ‑10 финансовой и нефтедобывающей отраслей. Как результат — продукт отличается зрелостью и протестирован в сложных и масштабных ИТ‑инфраструктурах. Кроме того, выпуск SWG — важный шаг по реализации нашей концепции сетевого доверия и, в частности, основа для SASE», — сказал Кирилл Прямов, менеджер по развитию сетевой безопасности в UserGate.

uSWG внесен в реестр ПО Минцифры России и официально доступен для тестирования и покупки. Шлюз веб‑безопасности UserGate находится в процессе сертификации ФСТЭК России по четвертому уровню доверия.