Санкт-Петербург — третий в стране по числу нежелательных звонков

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала мошеннические и спам-звонки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в первом полугодии 2026 года. Чаще всего до жителей пытались дозвониться от имени пенсионных, социальных служб (19%) и госорганов (18%). Об этом CNews сообщили представители МТС.

Хотя общее число спам-вызовов в Петербурге и Ленобласти снизилось в полтора раза по сравнению с прошлым годом, активность телефонных злоумышленников сохраняется на Северо-Западе. Северная столица и область занимают третье место в стране по количеству мошеннических вызовов (4%). По данным сервиса «МТС Защитник», в регионах с начала 2026 г. были заблокированы 73 миллиона нежелательных звонков. Решения на базе искусственного интеллекта и Big Data сэкономили петербуржцам и жителям Ленобласти 18 миллионов минут, это более 34 лет несостоявшихся разговоров с недоброжелателями.

Чаще всего мошенники звонили людям с доходом свыше 100 тыс. руб. в возрасте 35-44 лет, а также пенсионерам старше 65 лет. Реже всего петербуржцам досаждали с туристическими предложениями и рекламой развлечений и ресторанов.

Искусственный интеллект «Защитника» анализирует каждый подозрительный звонок по более чем 200 признакам может пресечь угрозу еще до того, как абонент поднимет трубку. Кроме того, инструмент на основе умных алгоритмов может прямо во время разговора предупредить человека о потенциальном мошеннике.