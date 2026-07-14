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Rutube в первом полугодии 2026 г. отразил почти в три раза больше DDoS-атак

По данным «ГПМ Цифровые Инновации», оказывающей услуги по информационной безопасности для видеоплатформ и компаний «Газпром-Медиа Холдинга», во II квартале 2026 г. было отражено 125 DDoS-атак, всего за период январь-июнь 2026 г. было отражено свыше 230 атак — это больше чем за январь-июнь 2025 г. на 191% и больше чем за весь 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

С января по июнь 2026 г/ было зафиксировано 434 млн сетевых атак на инфраструктуру Rutube. Системами киберзащиты было отражено 1,7 млн. фишинговых атак, из которых более 20 тыс. содержали вредоносное программное обеспечение.

«Мы отмечаем глобальный тренд на рост кибератак в медиандустрии. За первое полугодие 2026 г/ количество DDoS-атак на Rutube выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Ландшафт киберугроз под влиянием ИИ меняется: из-за использования технологии атаки становятся сильнее, умнее и быстрее. Мы регулярно пересматриваем подходы к защите и сохраняем надежность медиасервисов. В медиаиндустрии кибербезопасность сегодня — это не только защита серверов, но и непрерывный доступ пользователей к контенту и доверие платформе. В ближайшие годы конкурентоспособность видеосервисов будет во многом зависеть от того, насколько быстро они смогут адаптироваться к новым реалиям, встроить ИИ в защиту, не создавая новых уязвимостей, и вывести киберустойчивость сервисов на новый уровень. Каждый день более 20 млн пользователей в день смотрят видео на Rutube. Поэтому кибербезопасность и цифровая устойчивость платформы входит в число наших стратегических приоритетов», — сказал директор по информационной безопасности цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» Алексей Жуков.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

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