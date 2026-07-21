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«СКБ Контур» и «Газинформсервис» подтвердили совместимость продуктов ID от «Контур.Эгиды» и Efros DefOps NAC

АО «ПФ «СКБ Контур» и ООО «Газинформсервис» подтвердили совместимость и корректность совместной работы программных продуктов ID от «Контур.Эгиды» и Efros DefOps NAC. Интеграция решений позволяет организациям значительно усилить безопасность пользователей при подключении к корпоративной сети за счет использования двухфакторной аутентификации (2FA). Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Наиболее востребована эта возможность в двух ключевых сценариях.

Первый сценарий — удаленное подключение пользователей к инфраструктуре компании. В этом случае Efros DefOps NAC обеспечивает безопасность подключений с возможностью проверки состояния рабочих мест пользователей на предмет соответствия требованиям политик безопасности (например, наличие активного антивируса, установка всех последних обновлений операционной системы). Решение ID от «Контур.Эгиды», в свою очередь, обеспечивает двухфакторную аутентификацию с использованием различных методов подтверждения второго фактора — OTP-паролей, пуш-уведомлений, звонков и SMS.

Второй сценарий — доступ сетевых администраторов к активному сетевому оборудованию для выполнения требований законодательства на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Особенность данного сценария заключается в том, что OTP-пароль вводится одновременно с паролем от учетной записи пользователя. Efros DefOps NAC преобразует данный запрос из протокола TACACS+ в RADIUS, а ID от «Контур.Эгиды» корректно обрабатывает такой запрос и сообщает результаты проверок.

«Благодаря тому, что оба продукта включены в реестр отечественного ПО, и наличию действующего сертификата ФСТЭК у Efros DefOps NAC, технологическая совместимость позволяет использовать данное решение на широком перечне объектов», — отметил Евгений Варламов, менеджер продукта Efros DefOps NAC компании «Газинформсервис».

«Совместимость с Efros DefOps NAC расширяет возможности применения ID в корпоративной инфраструктуре. Заказчики получают готовый сценарий усиленной аутентификации как для удаленного доступа сотрудников, так и для подключения администраторов к критически важным системам. Это позволяет повысить уровень защищенности без изменения привычных процессов работы пользователей», — сказал Евгений Плотников, менеджер продукта ID от «Контур.Эгиды».

Компании планируют проводить регулярные проверки совместимости при обновлении версий программных продуктов.

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