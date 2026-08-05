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Red Security: Дальний Восток оказался на четвертом месте по числу DDoS-атак среди регионов страны

Компания Red Security, входящая в группу МТС, представила итоги исследования киберугроз в отношении дальневосточных компаний. В первом полугодии 2026 г. организации региона подверглись почти 2 тыс. DDoS-атак. По этому показателю Дальний Восток оказался на четвертом месте среди федеральных округов.

Целями DDoS-кампаний в основном становились компании из сфер информационных технологий и здравоохранения. Также специалисты Red Security впервые зафиксировали повышенную хакерскую активность в отношении предприятий авиационной отрасли.

Наиболее активно злоумышленники атаковали в апреле и мае. На эти месяцы пришлось почти 40% от общего числа инцидентов за полугодие. Одновременно с количеством атак выросла и их интенсивность. Средняя мощность DDoS-атак увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее мощная атака в пике достигла 555 Гбит/с и была направлена на медицинскую организацию, а самая продолжительная длилась более 30 часов.

«На Камчатке реализуются крупные инфраструктурные объекты, и регион все больше привлекает внимание киберпреступников. Их атаки становятся чаще, продолжительнее и сильнее. В таких условиях компаниям важно заранее обеспечить защиту критически важных ресурсов и регулярно проверять её готовность к отражению масштабных атак: проверять инфраструктуру, обучать сотрудников и настраивать технологическую защиту», – сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

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