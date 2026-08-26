Bi.Zone GRC адаптировала процессы категорирования объектов КИИ под новые требования регуляторов

Обновление платформы Bi.Zone GRC учитывает изменения в федеральном законодательстве, постановлениях Правительства РФ и приказах ФСТЭК России. Теперь категорирование строится на использовании единого перечня типовых отраслевых объектов КИИ (ОКИИ). Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Bi.Zone GRC — платформа для автоматизации процессов и комплаенса в сфере кибербезопасности. Она объединяет управление ИT-активами, уязвимостями, рисками, аудитами, требованиями законодательства и мероприятиями по обеспечению кибербезопасности. Платформа помогает организациям централизовать данные, контролировать выполнение требований, распределять задачи между ответственными сотрудниками и формировать единую картину состояния кибербезопасности — как в отдельной компании, так и на уровне холдинга.

Что реализовано в новой версии платформы

Актуальная логика категорирования. Автоматизирован учет объектов на основе новых отраслевых особенностей.

Готовая отчетность. Обновлены формы для направления сведений о результатах присвоения категории значимости по приказу ФСТЭК России № 236.

Расширенный инструментарий. Добавлен справочник типовых отраслевых объектов КИИ и поддержка показателя состояния защищенности КЗИ.

Централизованное хранение. Внедрена возможность вести единую базу документов, подтверждающих результаты категорирования ОКИИ.

Для крупных распределенных организаций Bi.Zone GRC решает проблему децентрализованного сбора данных. Корпоративный центр управляет этим процессом в едином пространстве: контролирует состав объектов – обеспечивает видимость активов по всем юридическим лицам и филиалам; проводит мониторинг этапов – позволяет отслеживать полноту сведений и сроки категорирования объектов КИИ в дочерних обществах; консолидирует данные – предоставляет сводную информацию по всему холдингу без ручного сбора данных из таблиц и писем.

При этом дочерние компании сохраняют автономность в рамках своих зон ответственности, работая по единым установленным правилам.

Что обеспечивает централизация процессов

Снижение операционных рисков. Минимизацию ошибок и исключение использования неактуальных сведений.

Прозрачность комплаенса. Возможность быстро оценивать соответствие ОКИИ требованиям регуляторов.

Экономию ресурсов. Сокращение объема ручного труда при ведении реестров и подготовке документации.

Андрей Быков, руководитель Bi.Zone GRC: «Новые требования меняют не только формы отчетности, но и сам подход к выявлению и категорированию объектов КИИ. Особенно сложной задача становится для холдингов, где необходимо синхронизировать работу множества подразделений. Центральная консоль Bi.Zone GRC помогает создать единый контур управления: от учета активов до контроля статусов и подготовки сведений для регулятора».

Интеграция объектов КИИ с ИT-активами, мерами защиты и рисками позволяет CISO и специалистам кибербезопасности перейти от формального учета к эффективному управлению. Обновление платформы поможет контролировать не только факт проведения категорирования ОКИИ, но и дальнейшую работу с ними — изменение их характеристик, выполнение требований законодательства, — а также подготовку к внутренним и внешним проверкам.