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«Лаборатория Касперского» обнаружила фишинговые сайты на тему выборов в Госдуму

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили фишинговые ресурсы, на которых злоумышленники эксплуатируют тему выборов депутатов Государственной думы в 2026 году. Специалисты выявили два мошеннических сценария. В первом случае пользователям предлагают пройти предвыборный опрос и получить возможность выиграть приз, в другом — якобы принять участие в онлайн-голосовании. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Опрос с призами. В рамках первой схемы пользователю предлагают пройти якобы независимый анонимный опрос перед выборами. Он состоит из шести вопросов, в том числе о том, планирует ли человек участвовать в голосовании. За прохождение опроса обещают возможность выиграть один из более чем сотни призов — смартфоны, сертификаты популярных маркетплейсов, а также денежные вознаграждения.

После ответа на вопросы пользователю предлагают зарегистрироваться через популярный мессенджер — якобы это необходимо для участия в розыгрыше. Для этого нужно указать имя и номер телефона, а затем получить код. Цель злоумышленников — получить доступ к аккаунту пользователя в мессенджере. В дальнейшем скомпрометированная учётная запись может использоваться в других мошеннических схемах.

Поддельное онлайн-голосование. Во втором сценарии пользователю предлагают ввести серию и номер паспорта или СНИЛС, чтобы якобы перейти к онлайн-голосованию. После этого на странице появляется сообщение о том, что его аккаунт на государственном сервисе якобы взломан, и предлагается ожидать звонка «сотрудника» сервиса. Таким образом, мошенническая схема переходит из онлайна в телефонный разговор: злоумышленники могут связаться с человеком и продолжить взаимодействие под предлогом взлома его аккаунта.

«Злоумышленники регулярно используют в мошеннических схемах актуальную повестку и общественно значимые события, которые привлекают внимание большого количества людей. В данном случае мы видим два сценария, адаптированных под тему выборов. В одном человека привлекают возможностью получить приз и подводят к авторизации в мессенджере, в другом предлагают якобы проголосовать онлайн, а затем сообщают о взломе аккаунта и переводят коммуникацию в телефонный разговор. При этом для создания второго обнаруженного шаблона сайта использовался искусственный интеллект. Генеративные инструменты могут упрощать и ускорять создание контента для подобных схем. Важно помнить, что убедительное оформление страницы само по себе не говорит о её легитимности. Стоит внимательно проверять адрес ресурса, прежде чем вводить личные данные или данные учётных записей», — сказали эксперты «Лаборатории Касперского».

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