Positive Technologies: 7 из 10 атак нарушают работу малого и среднего бизнеса

Семь из 10 успешных целенаправленных атак на малый и средний бизнес нарушили основную деятельности бизнеса. С учетом массовых атак, затронувших также крупные компании, этот показатель составляет 49%. Об этом CNews сообщил представитель Positive Technologies. Всего с октября 2025 г. по сентябрь 2026 г. на МСБ пришлось 42% успешных атак на бизнес в России (197 из 473).

Чаще всего среди отраслей МСБ под удар злоумышленников попадали: телекоммуникации — 21%; промышленность — 16%; ИТ — 10%; финансы — 9%.

В 63% успешных атак на МСБ злоумышленники использовали вредоносное ПО. Среди таких атак чаще всего встречалось ПО для удаленного управления (63%), позволяющее контролировать зараженные системы. Загрузчики и шифровальщики применялись в 34% случаев каждый, шпионское ПО — в 18%. Социальную инженерию использовали в 52% успешных атак на МСБ, чаще всего — через электронную почту. Массовые рассылки от имени контрагентов позволяют атаковать небольшие компании без предварительного изучения каждой из них.

За исследуемый период компании МСБ атаковали не менее 50 группировок. Самым распространенным мотивом атак на МСБ стал хактивизм — на него пришлось 38% успешных атак, на финансовую мотивацию — 34%. Однако если исключить из выборки микропредприятия, на первое место и у малого, и у среднего бизнеса выходит финансовая мотивация. При этом небольшие организации становятся самостоятельной целью хактивистов: в 84% случаев их атаки на МСБ не затрагивали крупные компании.

«Небольшая компания может быть интересна злоумышленникам по нескольким причинам. Одни рассчитывают на простой взлом и выкуп. Другие хотят отключить сервис, которым пользуется множество людей, — например, облачную телефонию. Третьих привлекают связи с крупными заказчиками: доступ к системам подрядчика или его переписке помогает подготовить атаку на клиента», — сказала Ирина Зиновкина, руководитель направления аналитических исследований PT Cyber Analytics.

Особенно заметен интерес атакующих к небольшим операторам связи. На компании из сегмента МСБ пришлось 70% DDoS-атак на телекоммуникационную отрасль. Среди успешных атак на МСБ в целом доля DDoS составила 21%. Во всех этих случаях клиенты сталкивались с недоступностью сервисов.

Данные небольших компаний также активно распространяются на теневых площадках. На МСБ пришлось 47% всех проанализированных объявлений об утечках из российских организаций. Кроме того, объявления с учетными данными клиентов встречались у малого и среднего бизнеса чаще, чем у крупного: 11% против 3%. Если человек использует один пароль в нескольких сервисах, такая утечка создает угрозу и для других его аккаунтов.

Небольшим компаниям не всегда хватает ресурсов для защиты: один специалист может одновременно администрировать ИТ-инфраструктуру и отвечать за информационную безопасность. У части организаций эксперты отмечают задержки с установкой обновлений, недостаточную защиту учетных записей и отсутствие антивирусов. При этом потеря доступа даже к одной критически важной системе — например, «1С» или CRM — может нарушить работу всей компании.

Чтобы снизить риск атак и быстрее восстановить работу после инцидента, эксперты Positive Technologies рекомендуют малому и среднему бизнесу:

Защитить резервные копии. Хранить их вне досягаемости из основной сети и регулярно проверять, можно ли восстановить данные и системы.

Усилить защиту доступа. Включить двухфакторную аутентификацию для удаленных подключений, в том числе для подрядчиков, и предоставлять пользователям только необходимые для работы права.

Своевременно обновлять ПО. В первую очередь — сервисы, доступные из интернета. Обеспечить антивирусную защиту компьютеров и серверов. Например, на рынке появились облачные решения для МСБ, такие как PT X, позволяющие обеспечить полный цикл защищенности компаний от кибератак.

Готовить сотрудников к фишингу. Обучать их распознавать подозрительные письма и проверять необычные просьбы, даже если они поступили от имени знакомого контрагента.

Заранее подготовиться к DDoS-атакам. Если бизнес зависит от доступности онлайн-сервисов, согласовать с провайдером фильтрацию вредоносного трафика и порядок действий при атаке.

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