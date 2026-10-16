Спросите свой ИИ о вашей ИБ: Securitm запустил MCP-сервер среди SGRC/SOAR-систем

Securitm запустил MCP-сервер, первый среди SGRC/SOAR-систем в России. Теперь платформу можно подключить к вашему ИИ и работать с данными вашей ИБ. Спросите, какие задачи просрочены или какие высокие риски остались без запланированных работ. ИИ найдет сведения в Securitm и поможет собрать ответ в таблицу, сводку для руководства или проект плана работ. Об этом CNews сообщили представители Securitm.

Securitm – адаптивная система управления информационной безопасностью. В одном окне служба ИБ ведет учет активов, оценивает соответствие требованиям и стандартам, управляет рисками, защитными мерами, уязвимостями и задачами, отслеживает метрики и автоматизирует рутинные операции. Внешние средства защиты и ИБ-системы подключаются через интеграции и дополняют общую картину безопасности.

От вопроса к данным без ручных выгрузок

ИИ может предложить общий план работы с рисками. Но чтобы ответить, какие риски организации требуют внимания, ему нужны конкретные сведения: какие активы затронуты, что запланировано и кто отвечает за выполнение.

Раньше эти данные приходилось выгружать из системы и переносить в чат. MCP, или Model Context Protocol, – открытый протокол подключения ИИ к внешним системам – позволяет обращаться за ними к Securitm прямо в ходе разговора.

Пользователь задаете вопрос. ИИ ищет и читает данные в Securitm, затем готовит ответ.

Например: "Какие критичные активы у нас без владельца?"; "Какие риски с высоким уровнем остались без задач?"; "Какие задачи по ИБ просрочены и кто за них отвечает?"; "Как изменились метрики за месяц?".

Полученный результат можно уточнить: сгруппировать задачи по ответственным, подробнее разобрать найденные записи или подготовить краткую сводку для встречи.

Так проще обнаружить конкретные пробелы: риск оценен, но работа по нему не запланирована; актив признан критичным, но владелец не указан.

Работайте с привычным ИИ

Подключение рассчитано на инструменты с поддержкой MCP. Среди вариантов - GigaChat, решения «Яндекса», Claude, ChatGPT и Cursor. Способ настройки зависит от выбранного клиента.

Можно подключить и локальную модель в собственном контуре. Для этого потребуется поддержка MCP или соответствующее подключение. Такой вариант позволяет работать с данными Securitm через ИИ внутри инфраструктуры организации.

MCP-сервер дополняет встроенный ИИ-ассистент Securitm. Со встроенным ассистентом пользователь работает внутри платформы. Через MCP пользовательский ИИ обращается к Securitm за данными.

Доступ под вашим контролем

MCP-сервер может работать только на чтение, с гранулярным доступом к отдельным модулям и объектам. Вы определяете, какие данные доступны вашему ИИ. В режиме чтения ИИ не может редактировать риски, изменять записи или закрывать задачи.

Для подключения используется отдельный MCP-токен. Обращения можно ограничить по IP-адресам. Также можно использовать локальную модель в собственном контуре.

Качество ответа зависит от полноты данных и возможностей выбранного ИИ. Найденные сведения и предложенные выводы нужно проверять перед принятием решений.