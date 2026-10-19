РТК-ЦОД подтвердил готовность «Облака КИИ» к размещению информационных систем первого класса защищенности

РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, сообщил об успешной аттестации инфраструктуры «Облака КИИ» по требованиям приказа ФСТЭК России №117. Полученный аттестат подтверждает, что облачная платформа готова к размещению государственных информационных систем максимального первого класса защищенности (К1). Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД.

Аттестация «Облака КИИ» была проведена в рамках нового регулирования: приказ ФСТЭК России №117, вступивший в силу 1 марта 2026 г., сменил приказ №17, определявший требования к защите информации в государственных информационных системах (ГИС) с 2013 г. Новый документ существенно расширил периметр регулирования: под требования к защите информации теперь подпадают не только ГИС, но и информационные системы государственных органов и учреждений, унитарных предприятий, организаций, взаимодействующих с госсектором, а также муниципальные информационные системы. Теперь владельцы таких информационных систем получили возможность развернуть их в аттестованном облаке и пользоваться этим преимуществом при прохождении собственной аттестации.

Приказ №117 обязывает операторов обеспечивать непрерывный мониторинг и оценку защищенности данных с регулярной отчетностью перед ФСТЭК России. «Облако КИИ» подтвердило готовность выполнять эти процедуры. Кроме того, прохождение аттестации свидетельствует, что в «Облаке КИИ» выстроены и постоянно совершенствуются процессы управления защитой информации, а также отработаны механизмы устранения уязвимостей в установленные приказом сроки.

«Приказ ФСТЭК России №17 был принят в 2013 г., когда облака только начинали входить в корпоративную практику. Приказ №117 отражает новые реалии: требования стали строже, а круг информационных систем, которые должны им соответствовать, существенно расширился. «Облако КИИ» изначально проектировалось с учетом современных вызовов и самых строгих требований информационной безопасности – успешное прохождение аттестации по новому законодательству это подтвердило. Для наших заказчиков наличие аттестата у «Облака КИИ» означает, что размещение информационных систем на нашей платформе упрощает соблюдение регуляторных требований», – сказал Алексей Суравикин, директор продуктового офиса «Перспективные продукты» РТК-ЦОД.

«Облако КИИ» – мультитенантное защищенное облако, построенное на отечественных программных и аппаратных решениях. Платформа имеет аттестаты соответствия требованиям безопасности, подтверждающие возможность размещать объекты КИИ до второй категории значимости, государственные информационные системы до первого класса защищенности и информационные системы персональных данных до первого уровня защищенности включительно. «Облако КИИ» обладает сертификатом PCI DSS (стандарт безопасности данных платежных карт) и соответствует ГОСТ 57580 (регулирует защиту информации при проведении банковских и финансовых операций).