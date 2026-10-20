Angara MTDR: фишинг в даркнете превратился в «рынок услуг» — спрос на готовые решения вырос на 112% в 2026 году

Число сообщений на нелегальных площадках, связанных с поиском, продажей или заказом фишинговых услуг, за январь-сентябрь 2026 г. выросло на 112% по сравнению с тем же периодом 2025 г., по данным экспертов отдела защиты бренда Angara MTDR. Об этом CNews сообщили представители Angara MTDR.

Согласно данным Angara MTDR, вокруг фишинга формируется полноценная цепочка специализированных предложений – от продажи аккаунтов и готовых решений до поиска разработчиков и исполнителей. По мнению экспертов, фишинг перестает быть разовой технической операцией, а все больше напоминает сервисный бизнес, в рамках которого одни участники создают решения, другие их продают, третьи ищут заказчиков или предлагают собственные компетенции. Конечному клиенту при этом уже не обязательно разбираться в технической реализации атаки, достаточно выбрать тот или иной инструмент.

Команда Angara MTDR выделяет четыре ключевых сегмента подпольного рынка – продажу аккаунтов как самостоятельного товара, готовые продукты, которые упрощают атаки, поиск разработчиков и предложения услуг. Подобная модель соответствует глобальному тренду на индустриализацию киберпреступности. По ожиданиям экспертов, в 2026 г. фишинговые наборы и платформы «фишинг как услуга» (PhaaS), содержащие в себе хостинг, готовые шаблоны писем и другие элементы, продолжат доминировать на рынке киберпреступности. Основные цели таких платформ – обход многофакторной аутентификации, перехват активных сессий и монетизация доступа в больших масштабах.

Несмотря на криминальный характер рынка, внутри него действуют механизмы, напоминающие легальную торговую площадку. Продавцы выстраивают репутацию через отзывы, историю сделок и рекомендации, а в отдельных операциях участвуют посредники, снижающие риски для незнакомых друг с другом сторон. В результате объектом сделки на таком рынке может быть не только инструмент, но и время, навыки, инфраструктура или выполнение задачи «под ключ».

В Angara MTDR отмечают, что снижение технического порога входа делает фишинг системной угрозой, для противодействия которой бизнесу необходимо внедрить мониторинг цифрового следа организации и сотрудников, регулярно проводить тренинги по цифровой безопасности, а также пересматривать права доступа и активные сессии.

«То, что начиналось как простая социальная инженерия, превратилось в полноценную подпольную экономику с готовыми инструментами, подпиской, поддержкой клиентов, партнерскими программами и другими инструментами. Письмо в почтовом ящике – лишь конечная точка цепочки, которая может стоять за фишинговой атакой. Чем доступнее становятся такие услуги, тем важнее оценивать не только отдельные инциденты, но и рынок, который делает подготовку атак проще и дешевле», – сказал Даниил Баранов, эксперт по защите бренда Angara MTDR.