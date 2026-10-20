Команда ISPsystem держит под контролем ситуацию вокруг уязвимости в VMmanager 6

Компания ISPsystem (входит в «Группу Астра»), разработчик платформы серверной виртуализации VMmanager, подтверждает сведения об инциденте, связанном с уязвимостью в одной из сборок шестой версии продукта, о котором уже сообщил ряд СМИ. Несмотря на сложность текущего положения, ситуация полностью контролируется на стороне вендора, а разработчики уже предпринимают все необходимые меры для скорейшего закрытия уязвимости и минимизации рисков для инфраструктуры заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Специалистам компании известно о конкретной уязвимости в одной из сборок VMmanager, которая могла послужить причиной возникшего инцидента. В настоящий момент внутри ISPsystem проводится всесторонняя проверка, а команда разработки делает всё возможное для максимально оперативного устранения причины сбоя и ликвидации последствий атаки. Параллельно служба технической поддержки переведена на усиленный режим работы, находится в постоянном контакте с клиентами и оказывает адресную помощь по конкретным инсталляциям.

Поскольку речь идет о безопасности конкретных инфраструктур и компаний, эксплуатирующих платформу в открытом информационном контуре, вендор не раскрывает перечень и количество затронутых операторов, равно как и технические детали возможного получения доступа. Подобный подход является стандартной отраслевой практикой, так как публикация чувствительных подробностей до полного завершения обновлений у всех заказчиков способна создать дополнительные риски.

Для минимизации любых угроз в период разрешения инцидента специалисты компании настоятельно призывают владельцев всех инсталляций в обязательном порядке выполнить ряд защитных действий. На межсетевом экране внутри инфраструктуры необходимо закрыть как входящие, так и исходящие соединения к самой платформе и узлам виртуализации для всех, за исключением доверенных администраторов и технической поддержки ISPsystem. Одновременно с этим следует разрешить SSH-доступ к узлам и платформе управления исключительно с доверенных адресов, а также оперативно сменить все пароли.

Команда ISPsystem продолжает принимать все меры для полного устранения причин инцидента, оставаясь на оперативной связи с профессиональным сообществом и заказчиками. По мере формирования новых рекомендаций и появления актуальной информации все сведения будут незамедлительно публиковаться и отражаться во всех применимых версиях продукта. Разработчик призывает пользователей сохранять бдительность и при малейшем подозрении сразу обращаться в службу технической поддержки вендора.