mt cloud запускает новый сервис по защите корпоративной почты на базе продуктов Positive Technologies

Positive Technologies и mt cloud, специализированный облачный провайдер от компании Movetel, объявляют о расширении стратегического партнерства. mt cloud запускает управляемый сервис защиты корпоративной почты на базе PT Email Gateway с возможностью подключения песочницы PT Sandbox. Об этом CNews сообщили представители mt cloud.

В 2026 г. компании начали совместную работу в развитии профессиональных сервисов в области информационной безопасности. Клиенты mt cloud получили доступ к подпискам на профессиональные сервисы, построенные на базе продуктов и решений Positive Technologies. Новое предложение по защите корпоративной почты для клиентов mt cloud с помощью PT Email Gateway и PT Sandbox стало следующим шагом в построении эшелонированной защиты.

Корпоративная почта остается одним из основных каналов распространения киберугроз: по данным Positive Technologies, в 80% атак на организации с применением социальной инженерии в 2025 г. использовалась электронная почта. Социальная инженерия использовалась в 47% успешных кибератак на организации в мире, а вредоносное ПО – в 70%, при этом основным каналом его доставки также выступала электронная почта. В таких условиях почтовые шлюзы остаются одним из ключевых инструментов защиты корпоративной почты от фишинга и вредоносных вложений.

PT Email Gateway устанавливается в разрыв почтового трафика и выполняет проверку входящих и исходящих сообщений. Сервис защищает от фишинга и кражи учетных данных, программ-шифровальщиков, BEC-атак и компрометации корпоративных почтовых ящиков, спама и нежелательного контента. Для клиентов с повышенными требованиями к защите может быть подключена сетевая песочница PT Sandbox: подозрительные вложения дополнительно анализируются в изолированной среде, что позволяет выявлять ранее неизвестное вредоносное ПО, Zero-Day-атаки и сложные целевые угрозы. Для подключения не нужно заменять существующую почтовую систему клиента – mt cloud обеспечивает подключение, настройку, эксплуатацию и техническое сопровождение. Продукты для защиты электронной почты от кибератак ориентированы на компании среднего и крупного бизнеса – как использующие собственную ИТ-инфраструктуру, так и работающие в облаках.

«Из-за роста числа атак через электронную почту защита этого канала становится приоритетной задачей для бизнеса. Компании хотят использовать лучшие технологии, но при этом не тратить ресурсы на самостоятельное развертывание и сопровождение. Сервисная модель, которую мы выстраиваем совместно с mt cloud, позволяет получить уровень защиты, ранее доступный только организациям с собственными большими ИБ-командами», – сказал Алексей Мальнев, директор по развитию сервисного и технологического партнерства Positive Technologies.

«Защита почты – один из самых частых запросов наших клиентов, им важно снизить риски фишинга и проникновения вредоносного ПО в инфраструктуру. Для решения этой задачи мы объединили технологии Positive Technologies, инфраструктуру mt cloud и сопровождение наших специалистов в единый управляемый сервис», – сказал Виктор Виноградов, директор по информационной безопасности mt cloud.