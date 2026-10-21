«Ростелеком» при поддержке «Солара» усилил защиту данных «Российского Красного Креста»

«Российский Красный Крест» (РКК) и «Ростелеком» завершили проект по повышению безопасности корпоративных данных и конфиденциальной информации. Гуманитарная организация внедрила DLP-систему Solar Dozor, которая усилила контур защиты персональных данных жертвователей и благополучателей. В основе решения — экспертиза и технологии ГК «Солар» (дочерней компании «Ростелекома»). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Согласно публичной отчетности РКК, за 2021–2025 гг. помощь получили более 8,6 млн человек. В общей сложности за это время организация привлекла более 10 млрд руб. Около трети этой суммы составили государственные средства, поэтому защита данных жертвователей и благополучателей РКК имеет важное социальное значение.

Реализация проекта стала продолжением многолетнего сотрудничества: после серии атак на сайт РКК в 2024 г. организация уже провела несколько этапов укрепления кибербезопасности. Внедренные решения помогают противостоять DDoS-атакам и обеспечивают стабильную работу информационных ресурсов. Система непрерывно анализирует трафик и оперативно оповещает о возможных угрозах, что позволяет обнаруживать DDoS-атаки на ранней стадии и минимизировать их последствия.

Павел Савчук, председатель РКК: «Защита персональных данных как наших жертвователей, так и благополучателей является приоритетом номер один в постоянной работе «Российского Красного Креста». Это не просто вопрос процессов, а вопрос доверия к нашей гуманитарной организации и к Движению, частью которого мы являемся. В условиях стремительного развития технологий и растущего числа цифровых угроз от нас особенно требуется постоянный контроль и усиление кибербезопасности. Поэтому мы тщательно подходили к выбору нашего партнера и рады, что коллеги из ГК «Солар» пошли навстречу и адаптировали систему под особенности работы нашей организации».

В рамках благотворительной инициативы ГК «Солар» при поддержке «Ростелекома» предоставила РКК бесплатную лицензию на использование платформы для предотвращения утечек данных Solar Dozor. Внедрение помогло обеспечить комплексную защиту всех контуров работы центрального аппарата РКК. В периметре внешнего контура реализована защита от кибератак на ИТ-системы организации, а в периметре внутреннего — защита от утечки чувствительных данных. Solar Dozor поддерживает высокую скорость обработки большого объема данных: до 200 Гбит/с для корпоративной почты и до 600 Гбит/с для сетевого трафика. DLP-система встраивается в поток трафика и блокирует потенциальные утечки данных в режиме реального времени. При этом ее работа не оказывает негативного влияния на бизнес-процессы.

Али Гаджиев, руководитель продукта Solar Dozor ГК «Солар»: «С «Российским Красным Крестом» мы реализуем важный социальный проект по защите данных миллионов людей, которые разделяют и поддерживают благотворительную миссию организации. Наши технологии базируются на ведущих российских практиках. Однако при этом мы учитываем и международные тренды кибербезопасности. Команда Solar Dozor индивидуально подходит к реализации каждого проекта и настраивает политики безопасности, учитывая специфику и структуру организации. Мы не только сокращаем риски утечек данных, но и способствуем укреплению доверия к РКК».

«Ростелеком» уже не первый год поддерживает инициативы по созданию безопасной цифровой среды для некоммерческих организаций, их партнеров и получателей помощи. В 2023 г. компания автоматизировала прием запросов на горячей линии РКК через голосовой помощник. Большое внимание в «Ростелекоме» уделяют и участию в социальных инициативах: в 2022 г. компания вместе с благотворительной организацией передала настольные игры для детей-беженцев во Владимире, Суздале, Ульяновске, Ярославле, Тамбове и Москве.