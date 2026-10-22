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Multidirectory 3.3.1: двустороннее доверие, расширенные возможности GPO и совместимость с корпоративным ПО

Компания «Мультифактор», российский разработчик ИТ- и ИБ-решений, выпустила новую версию службы каталогов Multidirectory. Обновление расширяет возможности интеграции с доменами Active Directory, упрощает настройку приложений с помощью групповых политик и повышает совместимость каталога с корпоративным программным обеспечением. Об этом CNews сообщил представитель «Мультифактор».

В Multidirectory 3.3.1 появилась возможность инициировать и настраивать двустороннее доверие со стороны службы каталогов Multidirectory. Ранее установить такое доверие можно было только со стороны контроллера домена Active Directory. Теперь администратор может начать процедуру непосредственно в Multidirectory, что упрощает подключение к существующей доменной инфраструктуре и делает настройку доверительных отношений более гибкой — особенно при переходе на отечественные решения или работе с несколькими доменами.

В интерфейсе появился конструктор инструкций групповых политик, с помощью которого администраторы могут создавать политики для настройки приложений и выполнения команд на рабочих станциях без ручного формирования конфигурационных файлов. Доступны два типа инструкций: распространение файлов на клиентские устройства с назначением владельца, группы и прав доступа, а также запуск Bash-скриптов однократно или при каждом применении политики. Это сокращает количество ручных операций, помогает поддерживать единые параметры приложений и ускоряет централизованное применение изменений во всей инфраструктуре.

Появилась возможность обрабатывать LDAP-запросы к объектам по GUID и WKGUID — неизменяемым идентификаторам, не зависящим от Distinguished Name, переименования или перемещения объекта в структуре каталога. Поддержка такого обращения повышает совместимость с корпоративными приложениями и сценариями автоматизации: существующее программное обеспечение может работать с каталогом без адаптации кода и перенастройки интеграций, а изменения структуры каталога не приводят к сбоям в связанных системах.

Добавлена поддержка системного атрибута wellKnownObjects, который используется в Active Directory для автоматического поиска ключевых контейнеров каталога независимо от их названия и расположения. Благодаря этому приложения, включая решения класса IdM и почтовые платформы, могут определять расположение стандартных объектов без жёстко заданных путей в конфигурации. Это упрощает интеграцию с системами, разработанными для Active Directory, и помогает сохранять их работоспособность при изменении структуры каталога.

Исправлен расчёт RSOP на основе групповых политик, обновлены инструкции GPO и удалён таймер отправки push-инструкций с мастера SaltStack на миньоны. Улучшена работа с учётными записями компьютеров: знак $ в атрибуте sAMAccountName теперь добавляется только для этого типа учётных записей, а поиск по атрибуту в Bind Request корректно находит компьютерные записи. Также исправлены: список принципалов, привязанных к контроллеру домена, отображение пользователей и групп приложения в оснастке Active Directory и вывод ошибки при ответе сервера с кодом 500.

Multidirectory 3.3.1 расширяет возможности построения гибридных доменных инфраструктур и упрощает управление рабочими станциями с помощью GPO. Поддержка двустороннего доверия, GUID, WKGUID и wellKnownObjects повышает совместимость службы каталогов с Active Directory и корпоративным программным обеспечением, а обновление внутренних компонентов делает систему более производительной и удобной для эксплуатации.

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