Фирменный антивирус Microsoft проник в Linux

Фирменный антивирус Microsoft проник в Linux6166
Усовершенствованный «Защитник Windows» заработает под Linux
Microsoft обеспечит поддержку Linux в платформе Microsoft Defender Advanced Threat Protection (Defender ATP). Об этом сообщило издание Zdnet.
Defender ATP включает антивирус, системы предотвращения сетевых вторжений и защиты от эксплуатации уязвимостей, инструменты для изоляции.
Решение способно выявлять уже совершенные атаки на корпоративные сети и оказывать помощь системным администраторам в принятии ответных мер. То есть оно, в том числе, помогает ликвидировать последствия тогда, когда все другие уровни защиты сети хакерами были преодолены.
Релиз Microsoft Defender ATP для Linux намечен на 2020 г.
Платформа Microsoft Defender эволюционировала из антивируса «Защитник Windows» (Windows Defender). Ранее она называлась Windows Defender ATP и была доступна исключительно пользователям операционной системы Windows 10.
Microsoft Defender ATP захватывает UNIX-подобные платформы
В марте 2019 г. Microsoft переименовал решение и впервые выпустил предварительную версию для компьютеров Mac. Протестировать Microsoft Defender ATP могли только организации, использующие в своей сети не только компьютеры Apple, но и ПК под управлением Windows, и являющиеся подписчиками облачного сервиса Microsoft 365.
В мае 2019 г. вышло приложение-клиент Defender ATP для платформы Mac. Программа появилась в свободном доступе и могла быть установлена на компьютеры Apple, работающие под управлением операционных систем macOS Mojave, macOS High Sierra и macOS Sierra. macOS, напомним, является сертифицированным UNIX.
В ноябре 2019 г. Defender ATP для Mac пополнился компонентом EDR (Endpoint Detection and Response).
Отношение Microsoft к Linux и открытому ПО
В прошлом отношение топ-менеджмента Microsoft к Linux и ПО с открытым исходным кодом было весьма негативным, поскольку они рассматривались в качестве прямой угрозы собственной бизнес-модели компании.
Прежний глава корпорации Стив Балмер (Steve Ballmer) в интервью Chicago Sun-Times в июне 2001 г. прямо заявил, что «Linux – это раковая опухоль, которая цепляется в качестве интеллектуальных прав ко всему, до чего прикасается».
С приходом к руководству Microsoft Сатьи Наделлы (Satya Nadella) в 2014 г. компания радикально изменила свою позицию по отношению к Linux и открытому ПО. Сегодня «гигант из Редмонда», по признанию действующего CEO, рассматривает модель открытой совместной разработки в качестве главного элемента для создания инноваций, а Linux – скорее в качестве полезного союзника, нежели смертельного врага.
Полюбив свободное ПО и Linux, в ноябре 2016 г. Microsoft объявил о присоединении к консорциуму развития Linux, а позже разместил популярные дистрибутивы ОС с открытым кодом в собственном магазине Windows Store.
В июне 2018 г. корпорация приобрела самое крупное и популярное в мире хранилище программ с открытым кодом Github за $7,5 млрд, а уже в январе 2019 г. Github предоставила пользователям бесплатную возможность работы с неограниченным числом приватных репозиториев, в которых могут храниться «секретные» проекты.
В июле 2019 г. Microsoft подал заявку на присоединение к списку разработчиков Linux, участники которого обсуждают еще не раскрытые уязвимости и способы их устранения. У компании есть несколько продуктов, основанных на открытом коде Linux, например, ОС для устройств интернета вещей Azure Sphere, подсистема Windows для Linux v2, службы Azure HDInsight и Azure Kubernetes Service.
в августе 2019 г. Microsoft разрешил всем желающим разрабатывать и распространять драйверы, обеспечивающие поддержку проприетарной файловой системы exFAT для флеш-накопителей, опубликовав ее спецификации на своем официальном сайте. Компания также заявила о своем желании помочь добавить поддержку данной файловой системы в ядро Linux.