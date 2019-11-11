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Фирменный антивирус Microsoft проник в Linux

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Усовершенствованный «Защитник Windows» заработает под Linux

Microsoft обеспечит поддержку Linux в платформе Microsoft Defender Advanced Threat Protection (Defender ATP). Об этом сообщило издание Zdnet.

Defender ATP включает антивирус, системы предотвращения сетевых вторжений и защиты от эксплуатации уязвимостей, инструменты для изоляции.

Решение способно выявлять уже совершенные атаки на корпоративные сети и оказывать помощь системным администраторам в принятии ответных мер. То есть оно, в том числе, помогает ликвидировать последствия тогда, когда все другие уровни защиты сети хакерами были преодолены.

Релиз Microsoft Defender ATP для Linux намечен на 2020 г.

Microsoft планирует добавить поддержку Linux в платформу Defender ATP

Платформа Microsoft Defender эволюционировала из антивируса «Защитник Windows» (Windows Defender). Ранее она называлась Windows Defender ATP и была доступна исключительно пользователям операционной системы Windows 10.

Microsoft Defender ATP захватывает UNIX-подобные платформы

В марте 2019 г. Microsoft переименовал решение и впервые выпустил предварительную версию для компьютеров Mac. Протестировать Microsoft Defender ATP могли только организации, использующие в своей сети не только компьютеры Apple, но и ПК под управлением Windows, и являющиеся подписчиками облачного сервиса Microsoft 365.

В мае 2019 г. вышло приложение-клиент Defender ATP для платформы Mac. Программа появилась в свободном доступе и могла быть установлена на компьютеры Apple, работающие под управлением операционных систем macOS Mojave, macOS High Sierra и macOS Sierra. macOS, напомним, является сертифицированным UNIX.

В ноябре 2019 г. Defender ATP для Mac пополнился компонентом EDR (Endpoint Detection and Response).

Отношение Microsoft к Linux и открытому ПО

В прошлом отношение топ-менеджмента Microsoft к Linux и ПО с открытым исходным кодом было весьма негативным, поскольку они рассматривались в качестве прямой угрозы собственной бизнес-модели компании.

Прежний глава корпорации Стив Балмер (Steve Ballmer) в интервью Chicago Sun-Times в июне 2001 г. прямо заявил, что «Linux – это раковая опухоль, которая цепляется в качестве интеллектуальных прав ко всему, до чего прикасается».

С приходом к руководству Microsoft Сатьи Наделлы (Satya Nadella) в 2014 г. компания радикально изменила свою позицию по отношению к Linux и открытому ПО. Сегодня «гигант из Редмонда», по признанию действующего CEO, рассматривает модель открытой совместной разработки в качестве главного элемента для создания инноваций, а Linux – скорее в качестве полезного союзника, нежели смертельного врага.

Полюбив свободное ПО и Linux, в ноябре 2016 г. Microsoft объявил о присоединении к консорциуму развития Linux, а позже разместил популярные дистрибутивы ОС с открытым кодом в собственном магазине Windows Store.

В июне 2018 г. корпорация приобрела самое крупное и популярное в мире хранилище программ с открытым кодом Github за $7,5 млрд, а уже в январе 2019 г. Github предоставила пользователям бесплатную возможность работы с неограниченным числом приватных репозиториев, в которых могут храниться «секретные» проекты.

В июле 2019 г. Microsoft подал заявку на присоединение к списку разработчиков Linux, участники которого обсуждают еще не раскрытые уязвимости и способы их устранения. У компании есть несколько продуктов, основанных на открытом коде Linux, например, ОС для устройств интернета вещей Azure Sphere, подсистема Windows для Linux v2, службы Azure HDInsight и Azure Kubernetes Service.

в августе 2019 г. Microsoft разрешил всем желающим разрабатывать и распространять драйверы, обеспечивающие поддержку проприетарной файловой системы exFAT для флеш-накопителей, опубликовав ее спецификации на своем официальном сайте. Компания также заявила о своем желании помочь добавить поддержку данной файловой системы в ядро Linux.