Китай создает новый протокол на замену TCP/IP. Он уничтожит интернет, каким мы его знаем

Huawei вместе с китайскими властями ведет разработку нового интернет-протокола New IP на замену TCP/IP. Он позволит деанонимизировать каждого пользователя без исключения и даст возможность моментально блокировать неугодные ресурсы или запрещать определенным людям доступ в интернет.



Экспансия «Великого китайского фаервола»

Китай разрабатывает новый интернет-протокол передачи данных на замену стандартному TCP/IP, открывающий новые возможности контроля и слежки за пользователями. Он получил название New IP, и, по словам его авторов, он «лучше соответствует актуальному состоянию интернета».

TCP/IP – базовый протокол современного интернета, созданный почти полвека назад, в 1972 г., описывающий способ передачи данных в цифровом виде от источника к получателю. Название TCP/IP состоит из названий протоколов Transmission Control Protocol (TCP) и Internet Protocol (IP).

Разработку New IP ведет компания Huawei совместно с китайским министерством промышленности и информационных технологий. По замыслу разработчиков, пишет Financial Times, новый протокол выведет интернет на новый уровень и позволит быстрее развивать существующие телекоммуникационные сервисы и внедрять новые, в том числе технологию голографического присутствия.

Разработка Huawei позволит лишать «неугодных» доступа в интернет

Huawei с коллегами продемонстрировали свой новый протокол Международному союзу электросвязи (International Telecommunication Union, ITU), и предложили стандартизировать его. По их расчетам, процесс его разработки будет завершен к 2021 г.

Мнение против

По утверждению разработчиков, New IP позволит обеспечить существенно более эффективную адресацию и управление сетью на фоне TCP/IP, который они назвали устаревшим. В то же время он содержит ряд особенностей, способных превратить интернет на его основе в жестко контролируемую сеть, и пока неясно, кто получит инструменты управления ею.

Financial Times пишет, что в New IP реализован специальный алгоритм «отключения» (killswitch), позволяющий блокировать все данные, поступающие из сети на определенный адрес или с него в сеть. Делать это можно будет в любой момент времени, и это означает, что регуляторы интернета смогут не только моментально отключать неугодные ресурсы, но и блокировать доступ к интернету конкретных людей, в буквальном смысле вычисляя их по IP-адресу.

По мнению источников издания, переход на New IP также может потребовать авторизации и аутентификации как новых интернет-адресов, так и людей, связанных с ними. Другими словами, New IP подразумевает полное отсутствие анонимности и приватности в интернете и напоминает глобальную версию «Великого китайского файервола», блокирующего жителям КНР доступ ко многим международным ресурсам.

Решение ITU пока не принято

ITU рассмотрит предложение КНР по стандартизации New IP в рамках конференции, проведение которой предварительно назначено на ноябрь 2020 г., если в планы не вмешается распространение коронавируса. Существует вероятность, что большинство участников конференции проголосуют против стандартизации китайского протокола, и в этом случае обсуждением вопроса вне конференции займутся другие представители всех стран-членов ITU, количество которых на момент публикации материала превышало 190.

New IP уже встретил неодобрение одного из участников голландской делегации. По его мнению, своему успеху современный интернет обязан именно своей «открытой природе», базирующейся на TCP/IP.

Кто еще связан с протоколом

Huawei и китайское министерство ИТ и промышленности – не единственные, кто занят разработкой нового протокола. Посильную помощь им в этом оказывают китайские операторы связи China Mobile и China Unicom. Их роль в данном проекте на момент публикации материала установлена не была.

В число руководителей проекта входит Ричард Ли (Richard Li), глава R&D-подразделения Huawei – Futurewei. От комментариев по поводу «необычных» особенностей New IP он отказался.

«Присоединиться к исследованиям в области New IP могут инженеры и ученые и со всего мира, что позволит им внести свой вклад в его развитие. Цель нового интернет-протокола заключается в обеспечении поддержки будущих технологий "интернета всего" (Internet of Everything), а также телемедицины и голографических коммуникаций», – отметили представители Futurewei.

Напомним, что в октябре 2019 г. штат Futurewei был сокращен на 70% - работы лишились 600 сотрудников центра при том, что летом 2019 г. их общее число не превышало 850. Сколько из оставшихся 250 человек заняты в работе над New IP, неизвестно.

Huawei – шпион?

Компанию Huawei, одного из разработчиков «тоталитарного» интернет-протокола, называют китайским шпионом. Такого мнения придерживается, в частности, президент США Дональд Трамп (Donald Trump), весной 2018 г. обвинивший Huawei в шпионаже в пользу китайского правительства при помощи своего телеком-оборудования и смартфонов.

Доказательства вины компании на момент публикации материала так и не были предоставлены, однако это не помешало Трампу ввести ряд санкций, саботирующих деятельность Huawei на мировом уровне. Наиболее сильный удар он нанес Huawei в мае 2019 г., когда по его указу с китайским вендором отказались сотрудничать многие американские ИТ-компании, в число которых вошли, Google, Intel, Qualcomm и Broadcom,

Также Трамп неоднократно призывал другие страны мира отказаться от использования телеком-оборудования, произведенного Huawei. К примеру, с этим он обратился к властям Японии, Италии и Германии в ноябре 2018 г.