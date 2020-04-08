Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей.

ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным.

За беспардонные вторжения в онлайн-конференции популярного на карантине Zoom станут сажать в тюрьму

Минюст США обещает тюремные сроки тем, кто терроризирует чужие видеоконференции, особенно если это используется для пропаганды ненависти. В первую очередь речь идет о платформе Zoom.

Вторгся, нахамил — в тюрьму

Министерство юстиции США объявило, что атаки типа Zoom-bombing (вторжение в чужие видеоконференции без приглашения) является незаконным деянием, и что нарушитель может получить тюремный срок.

Атаки подобного рода стали очень популярными у сетевых вандалов и киберпреступников. Поскольку из-за всемирной пандемии коронавируса колоссальное количество людей перешли на удаленный режим работы и обучения, у Zoom и других платформ для видеоконференций резко возросло количество пользователей. Закономерным образом выросло и количество асоциальных элементов, которые вторгаются в чужие видеочаты и стараются вывести их участников из душевного равновесия — и без того весьма хрупкого. Чаще всего речь идет о розыгрышах (видеозаписи потом появляются на Youtube или в TikTok), но нередко вломившиеся начинают огульно оскорблять других участников видеоконференции, угрожать им и распространять ненавистнические изображения.

Заходите, открыто

Подключиться к конференции Zoom достаточно просто: идентификаторы для входа распространяются в соцсетях, через Discord, Reddit и на хакерских форумах.

На сайте Минюста США опубликован пресс-релиз, в котором приводятся слова представителей прокуратуры штата Мичиган о том, что такие атаки на видеоконференции Zoom будут рассматриваться как уголовные преступления, чреватые тюремным сроком: «Если вы будете вламываться в чужие телеконференции или общественные встречи на территории Мичигана, ждите на порог представителей правоохранительных органов, местных или федеральных».

В США несанкционированные вторжения в частные конференции Zoom стали подсудны

Среди обвинений, которые могут быть предъявлены вторгшимся в онлайн-конференцию, будь то частное совещание или учебный курс, могут включать: создание помех общественному совещанию, вторжение с использованием компьютерных технологий, использование компьютера для совершения преступления, преступления на почве ненависти, мошенничество, распространение угроз с помощью телекоммуникационных средств.

ФБР ранее объявило, что будет принимать жалобы от пострадавших от атак типа Zoom-bombing.

«Притом что подобные вторжения оправдать нельзя ничем, они становятся возможными еще и потому, что организаторы таких конференций не обеспечивают им достаточной защиты, — считает Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SECConsultServices. — Между тем сделать это несложно: достаточно установить пароль, по возможности реализовать функцию “тамбура”, то есть, зарезервировать за устроителем видеочата возможность допускать или не допускать новых пользователей в конференцию, заблокировать всем, кроме устроителя, функцию демонстрации своего экрана и минимизировать распространение кодов доступа в конференцию. В конце концов, после того, как все ожидавшиеся визитеры присоединились, конференцию можно закрыть на доступ. Функции Zoom позволяют это сделать без труда. Другое дело, что сама платформа Zoom не лишена своих проблем, в частности, с приватностью, но разработчики пообещали устранить их в ближайшее время».