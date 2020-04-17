В нынешней ситуации бизнес должен принимать во внимание, что киберпреступники готовы использовать слабые места и пробелы в безопасности, которые возникают из-за стремительного перехода сотрудников компании на новый формат работы. Неподготовленные пользователи и незащищенные системы могут быстро стать проводниками вредоносных программ. Время имеет существенное значение, а потому безопасность должна быть неотъемлемым элементом любой стратегии удаленной работы.

Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей.

ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным.

Средства для взлома популярного на карантине Zoom продаются за умопомрачительные суммы

За эксплойт для Zoom под Windows просят до $500 тыс. Но хотя эксплойты выставлены на продажу, их работоспособность нельзя считать доказанной. По некоторым сведениям, эксплойт для Zoom под Windows позволяет запускать произвольный код. Эксплойт под macOS такой возможности не обеспечивает. Но придется заплатить только за то, чтобы взглянуть на это.

Деньги вперед

На черном рынке появились эксплойты для платформы удаленного взаимодействия Zoom под Windows и macOS. Они продаются по цене до $500 тыс. Об этом сообщает издание Motherboard со ссылкой на «информированные источники». Доказательств работоспособности кода не приводится, но один из источников издания — пожелавший остаться анонимным ветеран в сфере кибербезопасности — утверждает, что эксплойт под Windows представляет собой «чистый и красивый RCE-инструмент» (то есть, позволяющий запускать произвольный код в системе), «идеальный для промышленного шпионажа».

Речь идет об эксплойте, который позволяет получить доступ к клиенту Zoom под Windows, но потребует комбинирования с другим багом, чтобы получить доступ ко всей системе, указывает Motherboard. Более того, для его эксплуатации необходимо, чтобы атакующий был на связи со своей жертвой — например, участвовал в той же конференции.

Эксплойт под macOS запускать произвольный код в атакованной системе не позволяет. Им сложнее пользоваться, угрозу он представляет куда меньшую, — утверждают источники.

Проблемы Zoom множатся

В Zoom заявили, что чрезвычайно серьезно относятся к безопасности и что пока не видели никаких доказательств тому, что эксплойты реально существуют и кем-либо использовались.

За средства шпионажа через Zoom просят до $500 тысяч

«Существование эксплойтов можно будет считать доказанным не раньше, чем будут отмечены реальные случаи их применения, но поверить в их существование довольно легко, — говорит Алексей Водясов, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Из-за пандемии коронавируса случился взрывной рост популярность Zoom, а соответственно, и рост внимания со стороны хакеров и экспертов по информбезопасности. Естественным образом обнаруживаются и уязвимости: с начала апреля 2020 г. количество известных проблем растет по экспоненте. Так что наличие RCE-уязвимости в клиенте совершенно не выглядит фантастикой».